Don Óscar tendrá un hogar y una oportunidad para enfrentar la vida

Elvis Mendoza

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Entre la oscuridad y la fría cueva a la que llama hogar, los destellos de solidaridad han comenzado a iluminar la vida de don Óscar Gutiérrez, de 55 años.

La lamentable forma de vivir entre rocas, nailon y maleza en una gruta en el anillo periférico, ante la falta de recursos económicos para pagar el alquiler de un cuarto que desveló EL HERALDO, ha tocado el corazón de muchos hondureños.

Desde hace tres años don Óscar reside en el oscuro agujero, el cual de alguna forma ha convertido en una acogedora estancia que comparte con más de 10 gatos.

La entrada del lugar está cubierta por las zacateras que rodean la represa Los Laureles, varios pedazos de plástico color azul y negro evitan que entre la lluvia y los fríos vientos de la noche. En el interior, el suelo está cubierto por viejos pedazos de alfombra que aplacan la dureza de la piedra.

No se puede estar de pie en el interior de la cueva, en el fondo de tres metros están varias cobijas donde descansa don Óscar.

“Antes podía trabajar, ahora se me hace más difícil, las manos se me calientan, ya no puedo hacerlo. Ahora lo que hago es recoger cosas de la calle”, relata el exzapatero.

A pesar de las inhumanas condiciones en que vive este hombre, confiesa que se ha acostumbrado a vivir en la cueva pues es lo único que lo cobija.

En ocasiones, policías, militares y ciudadanos que pasan por el lugar le dejan un plato de alimento y él lo comparte con sus adorados felinos, a los que trata con mucho cariño.

Visita de esperanza

Ayer el equipo de este rotativo regresó a su caverna, pero no lo hizo solo. Mientras limpiaba el lugar, el delgado hombre (producto de la mala alimentación), fue sorprendido por la visita.

Un equipo de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis) llevaba la misión de evaluar su situación y cambiarle la vida.

“Es un caso especial y fue una orden directa del ministro Reinaldo Sánchez darle una solución inmediata de vivienda. Tomamos datos para ver qué requisitos reúne y prestarle la ayuda que necesita”, indicó Leonel Pacheco, subdirector del programa de Vivienda Saludable del programa Vida Mejor.

Ante la falta de un terreno donde se le pueda construir la casa, Sedis tiene una alternativa de llevarlo a El Progreso, Yoro, donde ya están construidas las viviendas.

“Le vamos a dar seguimiento al caso, veremos si también le podremos ayudar con un empleo, queremos que tenga una vida digna”, manifestó Pacheco.

Las bendiciones no paran ahí. Varios catrachos del interior y exterior del país se han comunicado con EL HERALDO para ofrecer ayuda monetaria, ropa y víveres para don Óscar.

Para ayudar a este catracho puede comunicarse al número telefónico 9940-0221