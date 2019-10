La Casa Blanca cortó su suscripción al New York Times y al Washington Post  

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- La Casa Blanca cortó su suscripción a los diarios The New York Times y The Washington Post, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump calificara a ambos como medios de "noticias falsas".



"No renovamos nuestras suscripciones", dijo el jueves la portavoz de Trump Stephanie Grisham a la AFP.



"Esto representará un ahorro sustancial para los contribuyentes", agregó.

VEA: Investigación de juicio político llega a la Casa Blanca



El lunes, en Fox News, el mandatario había criticado, como hace frecuentemente, al New York Times, y dijo que no deseaba recibirlo.



"Ya no lo queremos en la Casa Blanca, y probablemente vamos a ponerle fin (a la suscripción) así como al Washington Post", aseguró entonces.

ADEMÁS: "Testimonio explosivo" en el Congreso pone a Trump en aprietos



"Son falsos", agregó Trump, que denuncia casi a diario lo que él llama medios de "noticias falsas", acusándolos de difundir información errónea.