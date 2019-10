Óscar de La Hoya rechaza acusaciones de agresión sexual

LOS ÁNGELES, ESTADS UNIDOS.-El ex campeón y promotor boxístico Oscar De La Hoya negó acusaciones de agresión sexual que fueron detalladas en una demanda presentada en su contra en Los Ángeles.



La compañía de De La Hoya, Golden Boy Promotions, emitió una declaración el martes en la que dijo que se trata de una “demanda frívola” y calificó las acusaciones de “completamente falsas”.



La demanda presentada el lunes en el tribunal superior de Los Ángeles dice que la mujer anónima tuvo una relación sexual consensual con De La Hoya hasta que éste la agredió en su casa en Pasadena en noviembre de 2017.



La demanda detalla gráficamente las acusaciones contra De La Hoya, diciendo que el ex púgil estaba borracho cuando sometió a la mujer. La demanda no especifica si ésta presentó una denuncia ante la policía tras el presunto incidente, que la dejó necesitando medicamentos por “inflamación y dolor extremos”.

La demandante dice que fue a un hospital tras el ataque y eventualmente solicitó tratamiento sicológico, durante el cual se le diagnosticó trastorno de estrés postraumático. La mujer dice que aún sufre diariamente síntomas de depresión y ansiedad.



La declaración de Golden Boy Promotions dijo que De La Hoya es objeto de una extorsión.



"Oscar es un empresario muy exitoso, con una de las mayores compañías de deportes y entretenimientos en el país _ y por ello es un excelente blanco”, dice la declaración.



De La Hoya ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1992 y más adelante los cinturones en seis pesos. Fue uno de los boxeadores más exitosos de su generación hasta su retiro en el 2009 y ha dirigido Golden Boy Promotions desde el 2002.



La demandante pide un juicio con jurado y compensaciones no especificadas por agresión sexual, violación, violencia de géneros, negligencia e imposición intencional de estrés emocional.

