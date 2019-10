Selena Gómez se despide de Justin Bieber con su tema "Lose you to love me"

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- Selena Gómez estrenó su nueva canción "Lose you to love me", que al juzgar por su letra habla sobre la tormentosa relación que tuvo con Justin Bieber.



La canción, que traducida al español significa "Perderte para quererme", es como un mensaje de despedida para su examor de la adolescencia.



"Siempre nos lanzábamos a ciegas, necesitaba perderte para encontrarme a mí misma. Este baile me estaba matando poco a poco, necesitaba odiarte para quererme a mí misma", dice parte de la letra de la canción.

Según sus mismos seguidores, la letra describe las etapas por las que pasó la pareja y las constantes rupturas amorosas durante el tiempo de relación.



"Me rechazaste y ahora es evidente. En dos meses nos sustituiste, como si fuera sencillo. Me hiciste creer que me lo merecía", sigue la letra de la melodía de Selena Gómez.



La canción fue publicada en YouTube el martes y ya ha conseguido 12.9 millones de reproducciones en solo unas horas.



"Esta canción fue inspirada por muchas cosas que han sucedido en mi vida desde el lanzamiento de mi último álbum. Quiero que la gente sienta esperanza y sepa que saldrás del otro lado más fuerte y una mejor versión de ti mismo", fue la publicación de la famosa en su canal de YouTube al lanzar el tema.