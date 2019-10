Así es la vida de Tony Hernández dentro del Centro Correccional de Manhattan

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Luego de tener una vida llena de comodidades en Honduras, la situación ha cambiado para Juan Antonio Hernández, mejor conocido Tony Hernández, desde que fue arrestado en Estados Unidos.

El exdiputado y hermano del presidente Juan Orlando Hernández, hallado culpable de cuatro cargos relacionados al narcotráfico el pasado 18 de octubre, permanece recluido en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, en Nueva York, a la espera de su sentencia definitiva.

La rutina de Tony Hernández

Tony Hernández ocupa una de las celdas que se ubica en el edificio de 12 pisos, en donde debe permanecer 23 horas encerrado, con derecho a salir una hora a recrearse a los espacios comunes que comparte con los demás reclusos, o una hora para atender las visita de sus apoderados legales o familiares, según las regulaciones de la Agencia Federal de Prisiones.

Dentro de la celda que mide 6 por 3.6 metros cuadrados, Tony no puede ingresar alimentos, ya que los espacios para comer ya están delimitados en las reglas del centro correccional.

Mientras guarde prisión en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, Tony no podrá recibir alimentos, bebidas, golosinas, aparatos electrónicos, herramientas, objetos de metal o de vidrio y más de tres libros, revistas o periódicos.

De igual forma, el exdiputado y hermano del actual mandatario hondureño solo tiene derecho a recibir tres visitas a la semana y una vez que conozca su condena se reduce a dos visitas semanales.

Dentro de la prisión, Hernández deberá usar la ropa y zapatos que igual a la de los demás reclusos. Dicho uniforme es proporcionado por el centro penal y los detenidos solo pueden vestir ropa diferente cuando asisten a un evento importante o a las audiencias legales en la Corte.

Para el juicio, el exparlamentario solicitó al juez Kevin Castel poder vestir un traje formal y no el uniforme de reo, permiso concedido por el togado. En la mayoría de días vistió un saco y pantalón azul marino.

Por otra parte, el empresario y político hondureño solo podrá tener un reloj que no cueste más de 50 dólares (1,250 lempiras) en donde pueda ver la fecha y la hora, un anillo de bodas con un costo no mayor a 150 dólares (3,750 lempiras) y una medalla o cadena significativa que no esté valorada en más de 50 dólares.



Tony Hernández fue acusado de conspirar para exportar cocaína a Estados Unidos, portar armas de uso prohibido y dar declaraciones falsas a los agentes federales.

El excongresista guardará prisión en este centro hasta conocer la cantidad de años que conformarán su condena, audiencia programada para el 17 de enero de 2020.

