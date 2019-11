Coroneles separados de las FFAA interponen recurso de amparo ante la CSJ

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un recurso de amparo a favor de cuatro coroneles que fueron separados de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF AA) fue interpuesto este miércoles en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).



Los coroneles de infantería son Elías Antonio Melgar Urbina, Damián Herrera Ruiz, Mariano Mendoza y Orlando Ayala Acosta, todos de la vigesimocuarta promoción.

Óscar Cerrato, apoderado legal de los militares, explicó que el recurso fue interpuesto "más que todo es por que se les respete sus garantías constitucionales ya que ellos fueron separados y no fueron nombrados por el señor jefe del Estado Mayor Conjunto".



Tras que se divulgara la información, el portavoz de las Fuerzas Armadas, José Meza, aseveró que la separación de los uniformados fue por acciones administrativas y no fue por baja deshonrosa.



En su momento, el portavoz también aseguró que los cuatro coroneles no perderán ninguno de sus beneficios “en lo absoluto, ellos siguen ganando su sueldo, está contemplado en la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas”.

