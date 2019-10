¿Cuánto gana empleado de Snoop Dogg que le prepara puros de marihuana?

HOLLYWOOD, ESTADOS UNIDOS.-El famoso rapero, productor y actor estadounidense, Snoop Dogg, ha dado a conocer que recientemente contrató a un empleado que tendrá la peculiar función de prepararle puros de marihuana.



Por este inusual trabajo la paga es de alrededor 40 mil dólares anuales, además de ropa, regalos y viajes junto a Snoop Dogg, ya que debe "asistirlo" cada vez que lo necesite.



El rapero de 48 años comentó a una radio local que la persona que ocupa este cargo es una fusión entre un asistente personal y un terapeuta, ya que está capacitado para identificar el momento en que necesita fumar un cigarrillo de marihuana, incluso antes de que él se lo pida.



"Es muy oportuno, sabe adelantarse a tus necesidades, pero es que esa es su ocupación, eso es su trabajo, es un liador de porros a nivel profesional", dijo el rapero durante una entrevista con el programa "The Howard Estern Show".





VEA: Tego Calderón insulta a sus fans durante concierto

Snoop Dogg y su gusto por la marihuana

La relación entre Snoop Dogg y la marihuana no es nueva, ya que anteriormente ha sido conocido por componer canciones alusivas a su consumo, entre ellas, “Smoke the Weed” (Fúmate la hierba), “This Weed Iz Mine” (Esta hierba es mía) o “California Roll” (Porro californiano).

En 2012 generó gran polémica entre sus fanáticos, al revelarles a través de un chat compartido que consumía alrededor de 81 puros de marihuana diariamente.

ADEMÁS: Sebastián Ferrat, el actor que está en coma por comer carne de cerdo

En esa misma ocasión comentó que su pasión por la marihuana es algo que compartía con su hijo Corde, quien entonces tenía 18 años y la consumía desde el colegio.

Además, en 2015, Snoop Dogg lanzó su propia línea de marihuana en el estado de Colorado, donde la venta y el consumo de esta droga es legal.