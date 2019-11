Presidente de Congreso salvadoreño niega reunión con pandillas

SAN SALVADOR, EL SALVADOR.- El presidente del Congreso de El Salvador, Norman Quijano, negó este lunes haber ofrecido dinero a las pandillas en una supuesta reunión cuando fue candidato presidencial en 2014 como lo declaró un testigo en el marco de un juicio.



"Jamás me he reunido con pandilleros para negociar absolutamente nada, mucho menos ofrecido dinero. Jamás he tenido en mis cuentas las cantidades que se me adjudican y nunca manejé dinero en la campaña presidencial", declaró Quijano a la prensa.



En 2014, bajo la bandera de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha), Quijano perdió un balotaje ante el izquierdista Salvador Sánchez Cerén (2014-2019).

En el marco de un juicio contra 426 pandilleros ligados al caso "Operación Cuscatlán", un pandillero que figura como testigo protegido por la Fiscalía bajo el nombre de "Noé" declaró que en una reunión le solicitaron a Quijano un millón de dólares a cambió brindarle su voto en el balotaje.

VEA: El Salvador detecta un grupo de policías dedicados a sicariatos

Acusaciones

Los 426 pandilleros están acusados de pertenecer a organizaciones terroristas, de agrupación ilícita, y de proposición y conspiración de homicidio agravado.



"Reafirmo con toda convicción que estoy siendo víctima de una infamia, que tiene a su base el interés del gobierno de callar las voces que, con argumentos, cuestionan o critican una gestión plagada de errores", señaló Quijano.



Insistió que "jamás" se ha "reunido con criminales, mucho menos para pactar y menos para ofrecer dinero".

ADEMÁS: Trump describió el juicio político como un "linchamiento"

El legislador adelantó que si es necesario hará uso de la "vía legal" para defenderse de las acusaciones.



Las pandillas que delinquen en El Salvador tienen unos 70,000 miembros, de los cuales casi 17,000 están encarcelados. Pertenecen en su mayoría a la Mara Salvatrucha (MS-13) o a su rival Barrio 18.