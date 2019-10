Presidente de Chile propone "acuerdo social" ante violentas protestas

SANTIAGO, CHILE.- El presidente chileno, Sebastián Piñera, propuso la noche de este lunes un "acuerdo social" para hacer frente a las demandas expresadas en las intensas manifestaciones que suman cuatro días y dejan ya 11 muertos en todo Chile.



"Mañana (martes) me reuniré con presidentes de partidos, tanto de gobierno como de oposición, para poder explorar y ojalá avanzar hacia un acuerdo social que nos permita a todos unidos acercarnos con rapidez, eficacia y también con responsabilidad hacia mejores soluciones a los problemas que aquejan a los chilenos", afirmó el mandatario en un mensaje público.

"Hemos vividos días tristes y difíciles. Reconozco y valoro el derecho de todos los chilenos y chilenas a manifestarse pacíficamente. Comprendo, comparto y he escuchado con atención sus carencias, dolores, problemas, sueños y esperanzas de una vida mejor para ustedes y sus familias. Una cosa muy distinta es la brutal violencia y destrucción que han desatado pequeños grupos de delincuentes con organización y medios, y que lo planifican con particular alevosía y maldad; que no respetan la vida humana", añadió Piñera.

La cuarta jornada de protestas se vivió con intensidad en todo Chile este lunes, cuando muchos chilenos intentaron -con varias complicaciones- retomar en parte sus actividades normales.

Un despertar con furia

Bailando, caceroleando y aplaudiendo con fuerza cada vez que sobrevolaba un helicóptero militar, los manifestante también coreaban: "Ohhh...Chile despertó; Chile despertó...".



"Va a correr sangre. Nos cerraron las puertas de todas las cosas", dijo a la AFP Adrián Castillo, un dentista de 30 años, que portaba una pancarta en que se leía: "Fuera Piñera".



Los disturbios dejan hasta el momento 11 fallecidos, según cifras oficiales entregadas por Karla Rubilar, intendenta (gobernadora) de la Región Metropolitana.



Las muertes han ocurrido en su mayoría a causa de incendios de instalaciones en medio de saqueos. El Partido Comunista denuncia la muerte por un disparo policial de un joven ecuatoriano en la ciudad de La Serena (norte)



El ministro de Salud, Jaime Máñalich, informó de su lado que hay 239 civiles heridos, ocho de ellos en riesgo vital.

El titular de la cartera de Interior, Andrés Chadwick, dijo que 50 policías y soldados también resultaron heridos, en tanto la Fiscalía dio cuenta de 2,151 detenidos en todo Chile. El Instituto de Derechos Humanos reportó en tanto 37 heridos por arma de fuego.