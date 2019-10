Cristiano Ronaldo no está listo para el retiro 

“La edad es sólo un número. No es que a los 34, 35 o 36 años estés en el final de tu carrera”, dijo Cristiano durante una conferencia de prensa antes del encuentro del martes. Foto: AP.

TURÍN, ITALIA.- Los seguidores de la Juventus y de Cristiano Ronaldo en todo el mundo pueden estar tranquilos. A sus 34 años, el astro portugués descarta que esté listo para el retiro.



“La edad es sólo un número. No es que a los 34, 35 o 36 años estés en el final de tu carrera”, dijo Cristiano durante una conferencia de prensa antes del encuentro del martes, correspondiente a la Liga de Campeones, entre la Juve y el Lokomotiv de Moscú. “Puedo demostrarlo con mis actuaciones, con la forma en que juego. Me siento todavía bien, afinado, pensando en el juego, más maduro. Eso marca la diferencia”.



En la segunda campaña de un convenio por cuatro años con la Vecchia Signora, Cristiano generó preocupación entre sus admiradores, al señalar en una entrevista publicada hace unas semanas que estaba empezando a disfrutar al imaginarse “fuera del fútbol”.

“Así que, ¿quién sabe qué pasará en el próximo año o en dos?”, preguntó en aquella ocasión.

Recientemente, Cristiano anotó su gol número 700 como profesional, jugando con la selección portuguesa, y se le ha nominado para un sexto Balón de oro, con lo que impondría un récord, rompiendo el empate con Lionel Messi.



Pero Cristiano se dice más interesado en ganar el triplete de títulos con la Juventus.



“Queremos ganar la Serie A, queremos ganar la Copa, la Liga de Campeones”, dijo. “Juventus debe pensar en grande... Vamos a tratar de ganar todos los trofeos. Sabemos que será difícil, especialmente en la liga y en la ‘Champions’, pero creo que es posible. Todo es posible.



“En lo individual, no tengo nada que decir, y esto es individual. No es lo más importante”, añadió. “Lo más importante son los premios colectivos. Si ganas los premios colectivos, tienes más oportunidad de conseguir los individuales... El Balón de Oro está para mí en un lugar secundario”.

Aunque el retiro no esté en la mente de Cristiano, el pasar tiempo con su familia ha cobrado ahora más importancia.



“Ganar partidos, anotar goles, disfrutar, llegar a casa y ver a mis hijos felices y que me digan: ‘Felicidades, papi, por anotar un gol’, todo eso me hace feliz”, manifestó. “Es mi motivación para entrenar, para los partidos, para divertir a la gente y a los aficionados con mi pasión”.