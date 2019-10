Maritza Rodríguez revela que ponía nervioso a "El señor de los cielos"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Rafael Amaya se ponía nervioso y sudaba cuando le tocaba actuar junto a Maritza Rodríguez, aseguró la colombiana en una entrevista reciente.



“Me acuerdo el primer día que me tocó grabar con Rafa y él me veía y yo decía 'este está nervioso, lo siento nervioso'. Él me veía como obviamente la actriz de peso, la actriz de mucho tiempo, pero aparte era la amiga, la compañera y también la esposa de Joshua”, dijo la actriz a la revista People.



De acuerdo con el relato de la colombiana, el nerviosismo de Rafael Amaya no disminuyó con el paso de los meses, pues seguía equivocándose en algunas escenas.

“Llevábamos tres meses y él seguía igual. Yo decía ‘Dios mío’. Ese hombre sudaba, se equivocaba. Y ya cuando empezaron las escenas de amor, de beso, de pasión se ponía súper nervioso", contó Maritza.



Las cosas se fueron suavizado con el tiempo y ahora Rafael Amaya y Maritza Rodríguez se ríen de esa época de nervios. “Nos vemos y nos podemos morir de la risa. Fue muy chistoso”.

