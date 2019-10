La broma del pastor Dante Gebel para que los religiosos "no se aburran"

BUENOS AIRES, ARGENTINA.-El pastor argentino Dante Gebel es muy conocido por tener un excelente sentido del humor. Cada vez que puede hace bromas a través de las redes sociales y recientemente un yate "que recibió de regaló" es lo que más acapara la atención.

Mediante su perfil de Instagram, escribió: "Si algunos se enojaron tanto con el avión; espero que ahora comprendan que a este, me lo regalaron. ¿Qué iba a hacer? ¿Despreciarlo? Y estoy seguro que si se lo regalo a alguien, ¡Dios me da diez veces más! ¿Qué culpa tengo que Dios cumpla su promesa de dar cosecha abundante al que siembra? Además, siempre me dicen "Jesús no andaba en avión...", ¡¡¡pero si andaba en bote!!!".

Al final de la publicación, remató con la aclaratoria: "¡Es chiste! Solo para que los religiosos no se aburran. Así dejan descansar un poco otros perfiles y regresan al mío. ¡Lo extraño!".

En 2016 ya había hecho una broma parecida. Ese año anunció a sus fans la adquisición de un avión privado.

En 2019 el famoso cantante Evan Craft reaccionó al post con un emoji sonriente; la mayoría de los seguidores de Gebel se tomaron todo con humor.

