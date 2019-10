Jonrón de Altuve coloca a Astros en la Serie Mundial 

HOUSTON, ESTADOS UNIDOS.- José Altuve el bajito pelotero que es el alma y corazón de Houston, aportó un swing que quedará por siempre en la videogalería de las jugadas más memorables de los Astros.



El venezolano puso fin al encuentro y a la Serie de Campeonato de la Liga Americana, al conectar un jonrón ante Aroldis Chapman cuando había dos outs de la novena entrada, y los Astros se impusieron el sábado 6-4 a los Yanquis de Nueva York para avanzar al Clásico de Otoño por segunda vez en tres años



“Ha sido un momento increíble”, destacó el gerente general de los Astros, Jeff Luhnow. “Uno de los mejores momentos en la historia de la postemporada”.



Un juego en que se encomendaron las responsabilidades a los relevistas resultó de toma y daca al final, cuando los dos taponeros naufragaron. DJ LeMahieu empató la pizarra mediante un bambinazo de dos carreras ante el cerrador mexicano Roberto Osuna en la parte alta del noveno episodio.

Pero Altuve, quien mide 1,67 metros (seis pies y cinco pulgadas), respondió con su leñazo de dos vueltas en entre el jardín izquierdo y el central, desatando una enloquecida celebración en el Minute Maid Park.



“Fue un juego hermoso”, destacó Altuve, quien fue nombrado el Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Americana.



El as de Houston, Gerritt Cole, estaba esperando para lanzar un potencial séptimo juego de la Serie de Campeonato el domingo. En vez de ello, la estrella invicta desde el 22 de mayo podría encargarse del primer compromiso de la Serie Mundial, recibiendo a los Nacionales de Washington, el martes por la noche.



El cubano Yuli Gurriel conectó un jonrón de tres carreras en el primer inning. Luego, varias veloces y espectaculares jugadas defensivas de Houston ayudaron a que sus relevistas sacaran la mejor parte ante los Yanquis.



Will Harris, el relevista que sacó cuatro outs entre el sexto y el séptimo episodio, no ha permitido una carrera en esta postemporada. Se mostró complacido por el hecho de que el bullpen de Houston haya mostrado su valía en los playoffs.



“Durante un tiempo, se dijo que nuestro bullpen era el punto débil”, recordó. “Yo diría que esto es producto de un ambiente en que tenemos una rotación que es tan poderosa y de una alineación llena de superestrellas, así que algún área del equipo debía estar en el tercer lugar. Pero tenemos a muchos chicos orgullosos que son muy buenos. Me emociona que hayamos tenido hoy la oportunidad de demostrarlo”.



Pero todo estuvo a punto de derrumbarse en el noveno capítulo. El colombiano Gio Urshela bateó un sencillo ante Osuna sin outs, para lograr su tercer imparable del encuentro.



LeMahieu encontró otro lanzamiento del mexicano y depositó la pelota en la primera fila de asientos, detrás del jardín derecho. George Springer saltó ante el muro, pero se quedó a unos centímetros de atrapar la pelota.



La pizarra se empató 4-4 y los innings extra parecían inminentes.

Altuve tuvo la última palabra.



“Todo el tiempo me piden que describa a José Altuve”, dijo el manager de Houston, AJ Hinch. “Pienso que es el Jugador Más Valioso”.

Altuve es el segundo venezolano en la historia que ha conectado un cuadrangular para poner fin a una Serie de Campeonato. Se unió a Magglio Ordóñez, quien en 2006 logró el jonrón que sentenció la barrida de los Tigres de Detroit sobre los Atléticos de Oakland.

“Sí es el alma y el corazón de los Astros de Houston”, resaltó Luhnow.



Los dos equipos se combinaron para utilizar a 14 lanzadores en un encuentro que duró cuatro horas y nueve minutos.



Por los Yanquis, el venezolano Gleyber Torres de 5-1. Los dominicanos Edwin Encarnación de 3-0, Gary Sánchez de 3-1 con una empujada. El colombiano Gio Urshela de 3-3 con dos anotadas y una impulsada.



Por los Astros, el venezolano Altuve de 4-2 con tres anotadas y dos impulsadas. Los cubanos Gurriel de 4-2 con una anotada y tres producidas, Yordan Álvarez de 3-0, Aledmys Díaz de 1-0. Los puertorriqueños Carlos Correa de 3-0, Martín Maldonado de 4-1.