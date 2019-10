El Artículo de Octavio Carvajal: Vuelo directo

Octavio Carvajal

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-En el fallo contra “Tony” Hernández en una Corte del Distrito Sur de Nueva York hubo repetición de ciertos cantos. El cachiro Devis Leonel Rivera Maradiaga volvió a empolvar a varios galanes que muy pronto volarán al imperio por estar hasta el gorro con el mundo narco. Los coros de Devis y de otros capos, aunque suenen ilógicos, son armas letales de fiscales estadounidenses.

No cabe duda de que si el cachiro -entre más de 20 capos extraditados- operó en el narcotráfico desde 2002, aquí hay cuatro jefes: Ricardo Maduro, Manuel Zelaya Rosales, Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández Alvarado, que deberán aclarar el por qué estos “angelitos” circularon como reyes. Los mandos intermedios no se saltan el tronco así nomás. No nos crean tan montunos.

Bellos

Poco o nada se supo de las razones que habría dado a la “clase política” Arnaldo “El Negro” Lobo, primer capo cedido a la justicia gringa en abril de 2014. En medio de su sonada captura, el cachiro ya era “socio” de la DEA (2013) hasta rendirse supuestamente en Belice. Devis Leonel sí roció, juró y reiteró que sinfín de fuertes, soñados de sagrados y de nobles, son

meros bandidos.

Es un ajuste de cuentas donde muchos, entre políticos, policías, empresarios y ciertos periodistas (unos muertos y otros muy vivos) le jugaron chuco al cachiro, quien botó emporios de fatuos de quienes hoy se desquitó sus traiciones. Los grandes, dijo, pidieron dinero del narcotráfico directa o indirectamente y, luego, al llegar al trono, se hicieron los locos.

Los grandes, dijo el cachiro, pidieron dinero del narcotráfico directa o indirectamente y, luego, al llegar al trono, se hicieron los locos".

Peliaguda riña entre narcos y corbatudos. Devis Leonel insistió en el juicio contra “Tony” Hernández que costeó campañas de Lobo y de JOH. Los dos niegan todo. Lo acusan de ser un criminal confeso que, igual que otros, tramaron contra ellos porque los domaron con la ley de extradición. Empero, los fiscales gringos tomaron al cachiro como un “testigo clave” contra políticos y financieros liados al mundo ruin.

Tiros

Buen grupo está con pringapié. El hermano del Presidente enfrentó el juicio, pero el cañoneo fiscal fue de lleno contra JOH, “Pepe” y viceversa. Devis Leonel, quien señaló a Lobo Sosa de darle billete sucio, lo volvió a empolvar con el acusado “Tony” Hernández. No obstante, los puñetazos cayeron sobre JOH y su antecesor y en las fichas de otros dilectos políticos.

Para el norte, Lobo Sosa está salpicado igual que JOH. El actual jefe ha ido de frente contra peligrosos narcos, unos capturados y otros que se rindieron, aunque el cachiro certificó que el indómito lo burló. El imperio, repetimos, tiene intereses. Rendirle pleitesía siempre sale oneroso para cualquiera de

sus aliados.

Lo sucedido a “Tony” mantiene a muchos durmiendo con los ojos abiertos. Su tortura arrolló a varios creídos de pulcros que poco a poco caerán porque caerán. Un consejo: alisten maletas. El avión pasará pronto por quien sea con destino a Nueva York. Podrán evadir la justicia maquillándola frente a los gentíos, pero jamás huirán del látigo divino que muy explícitamente está plasmado en el Salmo 37. ¡Bendito eres, Señor!