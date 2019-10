Rematarán atuendos y objetos de Elizabeth Taylor, recuerdos de tiempos de glamour

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Una serie de objetos y atuendos que pertenecieron a la actriz Elizabeth Taylor fueron presentados esta semana en Nueva York antes de ser subastados en diciembre, en un vistazo al universo glamoroso de una figura de la edad de oro de Hollywood.



Al contrario de la venta colosal que alcanzó 156 millones de dólares en 2011 en la casa Christie's de Nueva York, la actual, organizada por Julien's, prácticamente no incluye joyas, la gran pasión de "Liz".



Se trata más bien de recuerdos de la actriz, de trajes que lució durante rodajes, programas de televisión o acontecimientos mundanos, que serán ofrecidos a precios mucho más accesibles.



"Creo que la gente se sorprenderá de poder adquirir objetos de la fantástica Elizabeth Taylor", fallecida en 2011 a los 79 años de edad, dijo a la AFP Martin Nolan, director ejecutivo de Julien's Auctions.



Bufandas, pañuelos y accesorios de vestimenta podrán ser comprados a precios estimados en entre 200 y 400 dólares y la mayor parte de los lotes han sido evaluados en menos de 10,000 dólares.



Un vestido con capa que la actriz llevó durante la ceremonia en la que la reina Isabel II entregó una distinción al actor Richard Burton, marido de Taylor, ha sido estimado en entre 6,000 y 8,000 dólares.



Expuesta en el barco de cruceros Queen Mary 2, la colección atravesará el Atlántico y podrá ser vista en el Museum of Style Icons, en la periferia de la ciudad irlandesa de Dublín, antes de ser vendida entre el 6 y el 8 de diciembre en Beverly Hills (California) y por internet.



La totalidad de lo recaudado irá a la fundación ETAF, creada por Taylor para luchar contra el sida.



Varios objetos y atuendos recuerdan el estilo extravertido de la actriz dos veces ganadora del Óscar, que no dudada en lucir colores bien visibles, estampados y objetos voluminosos.



Un ejemplo de ello es una chaqueta de cuero de Versace estilo motociclista que usó durante un programa de televisión, estimada en entre 4,000 y 6,000 dólares.



El nieto de Taylor, Quinn Tivey, embajador de su fundación, espera que quien la compre "la use", para que la herencia de esta actriz cuya vida privada apasionó tanto como su carrera cinematográfica, cobre vida.



La estrella se casó ocho veces, dos de ellas con Burton.



Para su nieto, la fascinación que todavía ejerce la protagonista de "Quién le teme a Virginia Woolf", "Un gato sobre el tejado caliente" ("La gata sobre el tejado de zinc" en España) o "Cleopatra", ocho años después de su muerte, se explica porque ella era "fiel a sí misma". "Siempre tuvo la valentía de hacer lo que le parecía justo".