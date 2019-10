Nueva serie de Nickelodeon enaltece a mexicoestadounidenses 

En esta imagen difundida por Nickelodeon, una escena de la nueva serie animada 'The Casagrandes', sobre una familia mexicana-estadounidense multigeneracional. (Nickelodeon vía AP)

NUEVO MÉXICO, ESTADOS UNIDOS.- "The Casagrandes", la nueva serie original de Nickelodeon sobre una niña de 11 años que trata de sobrevivir en una gran ciudad, es una de las primeras series animadas que incluye a una familia mexicana-estadounidense multigeneracional.



El muy anticipado programa derivado de la popular serie animada "The Loud House" se estrenó el lunes en momentos en que más cadenas están probando suerte con temas latinos.

En esta serie, Ronnie Anne, su hermano mayor y su madre soltera dejan los suburbios para mudarse con el resto de la familia a la ficticia ciudad de Great Lake. El apartamento está ubicado sobre la bodega The Casagrandes, propiedad del abuelo de Ronnie Anne, frente a una estación de metro.



La niña patinadora lucha por adaptarse a su nuevo entorno mientras rehúye los intentos de una prima por que se vista con un estilo más urbano y hace nuevos amigos en la ciudad multicultural.

A diferencia de otras series animadas con latinos, como "Bordertown" de Fox, de 2016, "The Casagrandes" aborda temas orientados a la familia como el amor, la amistad y los celos. Los miembros de la familia, incluida la madre enfermera de Ronnie Anne, trabajan para navegar el espacio limitado en un apartamento atestado, entre la incertidumbre y el humor.



Miguel Puga, el director que supervisa el programa, dijo que la idea surgió después de que el personaje de Ronnie Anne fue presentado en "The Loud House" y los guionistas comenzaron a pensar en una serie derivada con una nueva familia.



"Les dije, ‘hagámoslos mexicanos-estadounidenses'", dijo Puga. "Empezaron a escuchar, y partimos de ahí".



Puga, un mexicano-estadounidense de primera generación, vivió de niño en una casa con su amplia familia. Para que la serie se sintiera auténtica, compartió sus propias experiencias creciendo en el este de Los Ángeles y cómo su casa siempre estaba llena de parientes y paridades. Los ejecutivos de Nickelodeon lo aprobaron.

"Yo simplemente les conté cómo iba y les encantó", dijo Puga.

Pero el director quería involucrar a más artistas latinos, así que convocó al caricaturista agremiado Lalo Alcaraz, quien fue productor asesor de la cinta animada de Disney/Pixar “Coco”, laureada con un Oscar en 2018.



Alcaraz aceptó unirse al proyecto como productor asesor y coguionista. Escribió un episodio enfocado en el Día de los Muertos y cómo las distintas culturas abordan la muerte de los seres queridos.



Pero no todos los episodios lidian con temas serios. A veces el loro parlante de la familia se mete en problemas, y otras un tío se desaparece por la noche para revivir su pasado como patinador.



La mayoría de las veces Ronnie Anne trabaja para resolver algún problema y aprender una lección.

"Nos aseguramos de que haya mucho amor en estos episodios", dijo Puga.