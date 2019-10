México: Veracruz se deja anotar 2 goles por falta de pago 

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- En protesta por falta de pago, los jugadores de Veracruz se presentaron el viernes al partido contra el campeón, Tigres, pero durante los primeros minutos se mantuvieron estáticos y se dejaron anotar un par de goles a pesar de que horas antes las autoridades del fútbol mexicano les habían ofrecido un fondo de 18 millones de pesos (941,000 dólares) para cubrir parte de la deuda que el club tiene con ellos.



Esta es una protesta inédita en el fútbol mexicano ya que, aunque en el pasado tuvo casos de incomparecencias, nunca un equipo había llegado a un encuentro para no disputar la pelota.

La última vez que un club no se presentó a un partido ocurrió en el Apertura 2004, cuando el mismo Veracruz se negó a enfrentar a Jaguares de Chiapas.

“Fue un tema bochornoso para nosotros, para la afición, pero es la manera en que quisieron mandar un mensaje los jugadores. Para mí no era el mensaje, pero están en su derecho”, dijo el dueño del equipo, Fidel Kuri, en entrevista para la cadena ESPN.



“Fuimos la burla a nivel nacional o mundial con este tema. Fue algo antideportivo del árbitro porque desde que movieron el balón y no quisieron jugar debieron parar”, agregó. “Los jugadores no debieron haber venido a hacer el ridículo. Se equivocaron si creen que a mí me hacen el daño, no me lo están haciendo”.

El partido terminó con victoria de 3-1 para Tigres. Los Tiburones Rojos se negaron a dar la mano a sus oponentes, aparentemente molestos porque aprovecharon su protesta para sacar el triunfo.