Darío Banegas: Un fuero que atenta contra la voluntad de hacer justicia

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El único de los diputados propietarios del Partido Liberal que votó en contra de los polémicos decretos, aprobados a matacaballo en el Congreso Nacional, aseguró que la restitución del fuero parlamentario atenta contra la voluntad de hacer justicia en el país.

Se trata de Darío Banegas, quien enfatizó a EL HERALDO que “un fuero así de abierto y extendido como se aprobó, atenta contra la voluntad, el deseo de una nación de establecer justicia sobre casos que ya están judicializados en los cuales hay algunos parlamentarios involucrados”.

Reconoció que había escuchado rumores sobre la intención de volver a admitir una coraza para los congresistas y a su vez de una ley especial del Fondo Departamental, pero que lo tomó por sorpresa en la sesión del pasado miércoles.

Banegas reveló en entrevista a EL HERALDO otras interioridades de lo qué pasó durante esa reunión en la cámara legislativa.

¿Tuvo comunicación con sus compañeros de cámara y de la bancada liberal sobre estos proyectos de decreto?

Cuando me enteré fue cinco minutos antes de comenzar la sesión. Soy el único liberal que votó en contra, pero no soy el único liberal propietario que estuvo presente. Hubo muchos otros compañeros diputados liberales presentes y muchos otros propietarios ausentes; también hay casos de distinguidos, famosos y célebres diputados liberales que estaban en la sesión y cuando se dieron cuenta del tema decidieron dejar a sus suplentes en sus sillas y alejarse de la sala, aunque estaban presentes en el Congreso.

VEA: Diputados aprueban ley para blindarse de requerimientos

¿Por qué su voto fue en contra de ambas iniciativas?

Yo decidí votar en contra, en primer lugar, porque me parece que no es el momento de poder restituir la inmunidad parlamentaria en virtud de que el país necesita trabajar sobre el combate a la impunidad y los servidores públicos, en el Poder Legislativo debemos ser los primeros en estar prestos al llamado de ser correctos, decentes, transparentes. En segundo lugar, porque me parece que no debe haber clases privilegiadas y esto es un privilegio para la comunidad de políticos que integran el Congreso de la República que también tiene vicios de inconstitucionalidad.

¿Cree que le pasará factura a aquellos que respaldaron la inmunidad parlamentaria?

Tengo mis reservas acerca de las consecuencias políticas que tienen las decisiones que se toman en el Congreso en virtud de que se han aprobado muchas otras cosas impopulares e incorrectas y los diputados siguen tan campantes y felices porque cuando regresan a su comunidad muchas veces con una bolsa solidaria en la mano resuelven todos los resquemores y rencores que pueden tener sus electores.

¿Deben los diputados manejar fondos para proyectos sociales?

Andar elaborando proyectos o de constructor de pueblo en pueblo no es la función de un diputado que está elegido para integrar en un parlamento un debate sobre los temas nacionales, las leyes, formular marcos jurídicos para que el país se desarrolle.