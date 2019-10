La historia familiar de "El Chapo" Guzmán, escándalos por lujos y desgracias

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Los hijos del capo mexicano Joaquín "Chapo" Guzmán han tratado de llenar el vacío que dejó desde su extradición en 2017 a Estados Unidos, pero están lejos de alcanzar el poderío que alguna vez tuvo su padre, según expertos.



Los vástagos del capo de 62 años no escatiman en mostrar los "frutos" obtenidos por su padre: animales salvajes, autos de lujo, un jet y lujosas fiestas son exhibidos como trofeos en sus cuentas de redes sociales, cuya autenticidad no ha sido verificada.

ADEMÁS: Ocho muertos y 16 heridos dejó fallida captura del hijo de El Chapo



"Los hijos del Chapo empezaron cuando su papá estaba encargado del cártel (de Sinaloa), pero ellos nunca han ensuciado sus manos, solo se han dedicado a gastar la fortuna de su padre", dijo a AFP Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la agencia antinarcóticos estadounidense (DEA).



Sin embargo, los eventos de esta semana en su bastión, Sinaloa, mostraron el inmenso poder simbólico que los hijos del "Chapo" representan aún para su cártel.



Ovidio Guzmán, uno de los 10 hijos del legendario capo, fue aprehendido el jueves por las fuerzas armadas mexicanas y rápidamente liberado, tras ataques feroces del crimen organizado en Culiacán (noroeste), capital del estado.

Padre influyente

Guzmán, que cumple una condena de por vida en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, fundó el histórico cártel de Sinaloa a finales de la década de 1980 junto con su socio Ismael "Mayo" Zambada, hoy en día jefe de facto de la organización.



"Los hijos del 'Chapo' controlan un territorio pequeño, y quisieran ser los líderes del cártel, pero no son capaces", opinó Vigil.



El "'Mayo' Zambada sabe bien que ellos (los hijos de Guzmán Loera) no son capaces de manejar o dirigir un cártel como el de Sinaloa", agregó.



Ovidio Guzmán, de 28 años, es ahijado de "Mayo" Zambada. El joven, aficionado a los caballos pura sangre y a las peleas de gallos, es conocido como "El Ratón".



El "Chapo" es padre de cuatro mujeres y seis hombres, resultado de tres matrimonios: el primero con Alejandrina Salazar en 1977; el segundo con Griselda López en la década de 1980; y el último con la exreina de belleza Emma Coronel en 2007.



Ovidio y su hermano Joaquín (de 34 años), ambos hijos de Griselda López, son señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana desde México y otros lugares para su importación a ese país.



Otro hermano, Édgar, fue asesinado a los 21 años cuando recibió unos 500 disparos con AK-47 de un grupo rival en el estacionamiento de un centro comercial de Sinaloa en 2008.



El asesinato de Édgar generó una terrible ola de violencia en Sinaloa, un episodio que no se había repetido -según reportó la prensa local- hasta el operativo para rescatar a Ovidio.

Empresarios

Del primer matrimonio del "Chapo", nacieron César, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo.



El más conocido de ellos es Iván Archivaldo, "Chapito". Fue detenido en un operativo en el estado de Jalisco (oeste) en 2005, a la edad de 22 años.



Fue trasladado a un penal de alta seguridad, acusado por lavado de dinero. En 2008 fue liberado luego de que un juez desestimó todos los cargos en su contra.



Su hermanastra, Alejandrina, ha figurado en la esfera pública gracias a su faceta como empresaria de una extravaganete línea de ropa inspirada en su famoso padre.



Coronel, la esposa actual de Guzmán es una exreina de belleza del norteño estado de Durango y sobrina de su antiguo socio Ignacio "Nacho" Coronel, fallecido en un operativo militar.

DE INTERÉS: Dejan en libertad al hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán



Con ella procreó a dos gemelas, María Jaoquina y Emali Guadalupe, nacidas en 2011 en la ciudad estadounidense de Los Ángeles.



Mientras el capo estaba encarcelado esperando el juicio que lo mantendría en prisión de por vida, Coronel organizó, en septiembre de 2018, una lujosa fiesta para sus hijas con temática de la famosa muñeca Barbie.



Durante el histórico juicio que pondría fin a su larga trayectoria detrás del cártel de Sinaloa, el juez que presidió el proceso le negó al narcotraficante abrazar por última vez a su joven esposa.

LEA TAMBIÉN: ¿Quién es Ovidio López, el hijo de 'El Chapo' Guzmán?