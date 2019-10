Sectores rechazan la coraza que se restituyó en el Congreso Nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los diputados a través de la Junta Directiva del Congreso Nacional allanaron el camino para “acorazarse” de nueva cuenta y no ser procesados en un futuro por la función legislativa que realicen desde sus curules.



Esta jugada que contó con el respaldo del bipartidismo ha sido rechazada por representantes de diversos sectores sociales no solo por el contexto político actual, sino también por la manera intempestiva en que se aprueban decretos que de cierta forma propician la impunidad en el país.



Representantes de organizaciones civiles, económicas, incluso de la Iglesia, cuestionaron la inmunidad parlamentaria que restituyeron en la sesión del miércoles anterior para los 128 diputados propietarios y suplentes mediante una reforma por adición a la Ley Orgánica del Poder Legislativo.



Un total de 88 legisladores prestaron su voto para apoyar una prerrogativa que había sido derogada hace 16 años cuando el expresidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, presidió el órgano unicameral.



En aquel entonces coincidieron que se había abusado de la inmunidad por parte de los congresistas, pero ahora resurge el privilegio que no acarrea ningún tipo de responsabilidad penal, civil ni administrativa para los hombres y mujeres que fueron elegidos por la voluntad popular para ser sus delegados en un poder del Estado.

A inicios de febrero de este año, EL HERALDO conoció que en los pasillos del CN se hablaba entre las bancadas de las fuerzas políticas sobre restaurar la inmunidad parcial o un fuero legislativo para los diputados.



Las imputaciones a actuales legisladores en casos como “Pandora” o “Fe de erratas” instruidos por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih) en conjunto con la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) fue de las principales motivaciones para volver a aprobar este privilegio, evitando más y nuevos requerimientos fiscales.

Promulgación

Un miembro de la directiva del Legislativo informó a EL HERALDO que en estos días se mandará a la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) el decreto que adiciona el inciso A al artículo diez de la normativa que regula a este poder estatal y que contempla la inmunidad para los parlamentarios.