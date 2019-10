Diputados del Partido Nacional y Partido Liberal salen en defensa de reforma

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los jefes de las bancadas del Partido Nacional y Partido Liberal salieron el jueves en defensa de la reforma a la Ley Orgánica del Congreso Nacional que, a su criterio, les permitirá ejercer sin temor la función legislativa en lugar de volverles a conceder inmunidad.



“Esto no tiene nada que ver con la comisión de otros delitos, no es ese tipo de inmunidad, es simplemente inmunidad o una protección para la función parlamentaria para lo que el diputado dice a través de sus iniciativas de ley, dictámenes, participación en la cámara, lo que se aprobó”, detalló el diputado del partido de la estrella solitaria, Mario Pérez.



El profesional del derecho ejemplificó a HRN que “alguien puede decir que lo que aprobaron los diputados me perjudica económicamente y voy a demandarlos por los votos que emitieron ayer; eso no puede suceder y es así en cualquier Congreso del mundo”.



Una de las motivaciones del decreto contentivo de una reforma por adición al artículo 10 del decreto 363-2013 es que los legisladores tengan la libertad de introducir iniciativas o proyectos de ley sin que se les aplique alguna responsabilidad, insistió.

Pérez recordó que en los últimos meses los parlamentarios se oponían a formar parte de comisiones de dictamen y firmar los mismos para evitar ser enjuiciados. En relación con la oposición de los diputados de Libertad y Refundación (Libre) al igual que del Partido Innovación y Unidad (Pinu), afirmó que “ellos siempre están en contra de todo y a favor de nada, sus posiciones son políticas y tratan de hacer política con cualquier decisión que se toma en el Congreso Nacional”.

Amplia discusión

Por su parte, el dirigente de los liberales en el órgano unicameral, Mario Segura, mencionó que tanto este decreto con el que se restituye la inmunidad parlamentaria como la Ley Especial del Fondo Departamental fueron ampliamente discutidos en la bancada.



“Esta no es una inmunidad general, es una inmunidad relacionada con el quehacer de los diputados dentro de sus funciones legislativas. Debemos recordar que la misma Constitución prevee que las funciones de los diputados son indelegables y de igual manera nadie la puede obstaculizar”, consideró en una entrevista concedida a un medio radial.



El ingeniero apuntó que la mora legislativa ha venido aumentando debido al temor de los congresistas de participar en comisiones y se les vaya a deducir algún tipo de responsabilidad. Segura sostuvo que “las opiniones encontradas siempre van a existir de aquellos sectores que lo único que quieren es desestabilizar el orden político del país para traer caos a las calles”.