Ellos son todos los ganadores de los Latin American Music Awards 2019

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Los Latin American Music Awards 2019 reconocieron este jueves el talento de los artistas por su gran trabajo y aportación a la música latina.

A continuación el listado de todos los ganadores.



Artista del Año / Artist of the Year

Anuel AA (GANADOR)

Nuevo Artista del Año / New Artist of the Year

Lunay (GANADOR)

Sencillo del Año / Song of the Year

DJ Snake Featuring Selena Gomez, Ozuna & Cardi B “Taki Taki” (GANADORES)



Álbum del Año / Album of the Year

Anuel AA– Real Hasta La Muerte (GANADOR)

Artista Favorita - Femenina / Favorite Artist - Female

Becky G (GANADORA)

Artista Favorito - Masculino / Favorite Artist - Male

Anuel AA

Dúo o Grupo Favorito / Favorite Duo or Group

CNCO (GANADORES)



Artista Favorito - Pop / Favorite Artist - Pop

CNCO (GANADORES)



Álbum Favorito - Pop / Favorite Album - Pop

Sebastián Yatra – Fantasía (GANADOR)



Canción Favorita - Pop / Favorite Song - Pop

Sebastián Yatra & Mau y Ricky – “Ya No Tiene Novio” (GANADORES)



Artista Favorito - Regional Mexicano / Favorite Artist - Regional Mexican

Christian Nodal (GANADOR)



Álbum Favorito - Regional Mexicano / Favorite Album - Regional Mexican

Raymix – Oye Mujer (GANADOR)



Canción Favorita - Regional Mexicano / Favorite Song - Regional Mexican

Christian Nodal – “No Te Contaron Mal” (GANADOR)



Artista Favorito - Urbano / Favorite Artist - Urban

Anuel AA (GANADOR)

Canción Favorita - Urbano / Favorite Song - Urban

DJ Snake Featuring Selena Gomez, Ozuna & Cardi B – “Taki Taki” (GANADORA)



Artista Favorito – Tropical / Favorite Artist - Tropical

Romeo Santos (GANADOR)



Álbum Favorito – Tropical / Favorite Album - Tropical

Romeo Santos – Utopia (GANADOR)



Canción Favorita – Tropical / Favorite Song - Tropical

Prince Royce & Marc Anthony – “Adicto” (GANADORES)



Artista Favorito – Crossover / Favorite Crossover Artist

Drake (GANADOR)



Tour Favorito / Favorite Tour

Luis Miguel (GANADOR)



Video Favorito / Favorite Video

Sofia Reyes Ft. Rita Ora & Anitta -“R.I.P.” (GANADOR)