VIDEOS: El caos que desató balacera en Culiacán por captura del hijo de "El Chapo"

SINALOA, MÉXICO.-El caos se apoderó de las calles de Culiacán, México, la tarde de este jueves después de que trascendiera la captura de uno de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán. Hasta el momento se presume que sería Iván Archivaldo Guzmán, sin embargo, también otras versiones indican que se trata de Ovidio Guzmán López.

Videos muestran a hombres fuertemente armados recorriendo las calles en camionetas transformadas en especie de tanques de guerra. También se ve a personal del ejército movilizándose.

Según el medio La Jornada Maya, los sicarios del Cartel de Sinaloa respondieron al presunto arresto con un ataque en la zona de Tres Ríos.

El gobierno de Sinaloa instó a la población a "no salir a las calles y estar muy pendientes de avisos oficiales sobre la evolución de estos acontecimientos".

A continuación los videos que circulan en Twitter:

EXCLUSIVE: #KUSINews has obtained video from Culiacán, Mexico where a firefight broke out after Mexican Federales captured El Chapo's son.



