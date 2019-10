Motagua vence a Platense en el estadio Excélsior de Cortés

PUERTO CORTÉS, HONDURAS.- El Ciclón Azul azotó duro en el mar porteño y aunque al final sufrió, se llevó tres puntos de una cancha que en las últimas fechas le venía mal: 3 a 2 para seguir prendido en el pelotón que sueña con ganar las dos vueltas...

Calculado y frío. Así estaban los dos equipos, esperando el error del enemigo, agazapados en su cancha, viendo de lejos la rendija, soltando el balón largo y lastimando.



Pero el grito no llegaba. Joni Rougier salvó dos veces su cancerbería: primero tras un derechazo de Hessler Morales y luego después de un zurdazo de Diego Reyes.



Y en 43 minutos la mejor jugada del bicampeón de Diego Vazquez estremeció el cemento del Excélsior: el Colocho Walter Martínez vio solo a Roberto Moreira, pero el remate del paragua fue mandado al tiro de esquina en una buena reacción de Rafa Zúniga. Azules y Selacios se prestaban la pelota, se quitaban el protagonismo y se lo regresaban. Pero no herían.



Hasta que se vino el entretiempo y los dos equipos salieron con disposiciones diferentes: Motagua entendía que no podía dejar ir los tres puntos si su intención era seguir peleando arriba y a los 54 minutos empezó la debacle selacia: el centro de esquina de Walter Martínez empezó a confundir al novato defensa Anthony Cervantes, que le “dio” un pase de gol a Juan Pablo Montes en el área chica. El 1 a 0.



Dos minutos después Cervantes le repartió un codazo a Roberto Moreira y se fue a las duchas para dejar al Tiburón sangrando, con uno menos y con las puertas de la derrota abiertas.



En adelante Motagua mostró sus credenciales de equipo grande, solicitó un préstamo a corto plazo para descansar en las playas de la Coca Cola. Y el improvisado volante mixto Emilio Izaguirre se avivó al 62. Viejo zorro el ex-Celtic, miró una rendija en la destartalada zaga local y dejó a Marco Tulio Vega cara a cara con el portero Rafa Zúniga. Goleador de siempre, el ex-Real Sociedad se llenó de paciencia y de zurda la mandó al fondo de la red.



Era el 2 a 0 pero no el final. Un final que se volvió eléctrico con el gol de Ilse Barahona; el aplomo de Roberto Moreira para eludir a Rafa Zúniga y marcar el tercero; el mal penal que marcó Saíd Martínez (fue gol de Bruno Volpi) y los últimos 12 minutos jugando 10 a 10 (mal expulsado Denil Maldonado). Motagua sigue soñando con las vueltas..