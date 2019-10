Los 13 argumentos puntuales con los que la defensa se juega el futuro de Tony Hernández

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- La defensa del exdiputado Tony Hernández brindó este miércoles su argumento final, en el noveno día de juicio del hermano del Presidente de Honduras.

Tras mencionar cada una de las acusaciones presentadas por la Fiscalía del Distrito Sur del Nueva York, la defensa del hondureño reiteró que todo se basó en los testimonios de exnarcos y en pruebas sin valor ni peso. “Lo que trajeron aquí fue a cinco criminales y mentirosos”, refirieron los abogados de Hernández.

Aquí el argumento final de defensa de Tony Hernández:

“Lo que trajeron aquí fue a 5 criminales y mentirosos”

-. No se mostró ni una sola evidencia que ligue a Juan Antonio Hernández con actividades del narcotráfico.

-. Agente Sandalio Gonzales era líder del caso en la DEA y sus respuestas eran “No sé” o que no estaba seguro.

-. El video en Dennys muestra una reunión en la que el mismo Cachiro admitió que no se habló de narcotráfico. Rivera mintió sobre el video.

-. La libreta donde aparecía escrito el nombre “Tony” estuvo 13 días fuera del almacén de evidencias en Honduras.

-.Quedó evidenciado que Juan Antonio Hernández llevó siempre una vida normal, no la que caracteriza a todos los narcotraficantes.

Argumentos de la defensa:

Tein: La pregunta es si la evidencia que presentaron esos testigos es lo suficiente para que ustedes se convenzan. La evidencia solo vino de los testimonios.



Este caso fue presentado como una lección de historia, que fue escrita en base a testimonios de cinco testigos, personas que ustedes jamás les creerían nada que dijera de nadie, porque son matones y mentirosos.



No te distraigas por lo que dicen, la pregunta es si es culpable.

Cuando trajeron esas armas (el día 8 como parte de la exposición del agente de la ATF Cody Toy), dio miedo, esto tiene un efecto emocional, fue diseñado para asustarlos (al jurado).



Inclusive el experto de ATF me dijo que estas armas eran del depósito de ellos, que él mismo había tomado (No de Juan Antonio Hernández).



Esas armas son las armas que esos criminales dijeron que Juan Antonio tenía.



Lo que dicen los fiscales, NO es evidencia.



Fernando Chang ya estaba en la cárcel cuando hablaron de esas libretas (febrero de 2018).



(Juan Antonio) conoce a todos porque vive en un pueblito pequeño, porque es un político.



Eso de que te muestren solo un pedacito del video (post captura el 23 de noviembre de 2018) es peligroso, porque puedes cometer un error, lean toda la transcripción.



Todo este caso está basado en el testimonio de cinco criminales y le agregaron pedazos de fotos que encontraron. Basen su veredicto en la evidencia fuerte que tengan, no en el testimonio de los cinco criminales.

1. No es crimen:

Culpabilidad por asociación

Rentarle tu casa a un criminal

Denegar ofrecimientos

Tener fotos en tu celular

Tener efectivo

Tener 2 celulares

Leyes o políticos hondureños



¿Por tener fotos en celular? ¿Por ser amigo de un criminal, por eso te van a condenar? ¿Por eso dice que es un narcotraficante de escala mundial?



Si eso es un crimen en Honduras no significa que sea un crimen aquí en Estados Unidos.

Solo porque tienes licencias de armas porque en Honduras es legal, no significa que tenían que venir a condenarlo a Estados Unidos.

Estos testigos en efecto no fueron extraditados, pero SÍ iban a ser extraditados, por eso se entregaron, para no esperar un año en Honduras y venirse en un avión y fueron arrestados acá. Acá no está Juan Orlando Hernández como acusado, acá estamos hablando de Antonio. No puede basar su veredicto en eso.



Este caso es de venganza, de extradición, no les gustó lo que estaba haciendo su hermano, si.

2. Algunas respuestas para los fiscales

Nunca dijimos que no los conocía, Juan Antonio Hernández siempre lo dijo. La foto con (Mario José) Cálix en abril de 2018, parado en un evento político, es 6 meses antes de su arresto.

La Isla de San Andrés, son unas islas en medio del Caribe, y la fiscalía dijo que NO eran un lugar para vacacionar. Eso es 100% mentira.

3. Helicópteros

Enseñaron una foto del contacto (en el celular) con el nombre Coronel helicóptero. Este contacto fue creado el 9 de abril de 2018 y la foto del helicóptero azul fue tomada el 16 de junio de 2016 y Juan Antonio la recibió el 14 de abril de 2018.



¿Solo porque conoce a un coronel de la Mosquitia es que es narco?

Se muestra una foto con Oscar Nájera 2 meses antes de que arrestaran a Juan Antonio. Antonio vive ahí, en Honduras, ¿Solo porque toma fotos con ellos es narco?

4. Las mentiras de los testigos

¿Estos asesinos y criminales tienen una memoria de hace 10 y 15 años y se acuerdan de cada reunión y de supuestas llamadas telefónicas con Antonio?

En eso se basa este caso, en mentiras de estos criminales.



¿Por qué todos dijeron: Yo sé que antes era malo pero ahora voy a ser bueno? Pero aún cuando se miraban con la DEA, aún así les mintieron y aún así fueron considerados como testigos.

Recuerda el caso de Fernando Chang (en sus declaraciones iniciales con la DEA y fiscales nunca mencionó a Juan Antonio Hernández).



Se acuerdo de todos los narcos y 4 años después que está en la cárcel, toca la puerta y dice ¿Hey Tony Hernández? Si hombre, me acuerdo de ese hombre, con el trafiqué, etc y se recuerda de toda la historia. ¿Quién se va a olvidar que traficó con el hermano del presidente?

No solo están incentivados a mentir porque la fiscalía va a darles la nota 5K (acuerdo para rebajar sus penas).

5. Dinero sucio

Dicen que hacen millones de dólares con el narcotráfico y cuando testifican dicen que no tienen ni un centavo.



Cuando se les pregunta ¿en qué lo gastaron? Ellos responden: inversión y empiezan a hacer números, le di tanto a Tony, tanto a Juan Orlando y empiezan a sumar y restar con sus dedos a ver qué inventan.



¿Cómo es posible que ponen a testificar a gente que mató a 78 personas y que no van detrás del dinero que dejan?



Se acuerdan de armas que Antonio usó hace 15 años y la marca y casi el modelo y no se acuerdan de qué fecha fue la reunión. Siempre usan rangos.



Usaron vaciados telefónicos, testigos colaboradores, relojes que grabaron. Si el gobierno usó lo mejor para investigar, pero con todo eso lo que presentaron fue lo único que encontraron de miles de millones de pedazos de data de 2 teléfonos.



No hay lógica que sea culpable de un cargo y no del resto de 3 (los cargos son conspirar para introducir cocaína a Estados Unidos, posesión de armas letales, conspiración para usar armas letales y mentir a un agente federal). Es culpable de los cuatro cargos o no culpable de los cuatro cargos.

6. Armas

El abogado Tein mostró fotos de las pistolas (presentadas como evidencia aunque eran legales) y en el vaciado aparece quién le mandó la foto a Juan Antonio, si entró, si salió foto o qué. Revisen el Meta DATA.



La fecha, mira si sale él en la foto con el arma, hasta la latitud y longitud de donde estaba. Se mostraron una y otra vez las fotos de esas armas y no se tomaron el tiempo de ver si Tony recibió o tomó la foto.



La evidencia de El Chapo (Joaquín Guzmán Loera) que tienen es la colaboración (el testimonio) de varios criminales. ¡Miren, acusen!

7. Dennys

¿Por qué el Cachiro (Devis Rivera Maradiaga) no dijo a la DEA que iba a ir a grabar a Dennys? Obviamente porque no sabía cómo iba a salir esta reunión. ¡Más vale que ya había dado el soborno (ironía)!



El Cachiro recalca como seis veces seguidas que entregó el video el mismo día (resultó falso y la fiscalía lo increpó por dar falso testimonio ya que el video lo entregó días después a través de su abogado).



Ningún colaborador es confiable, la única evidencia que tenemos de los testimonios de estos testigos es el video de Dennys, pero Rivera Maradiaga mintió del video y ¿cómo puedes condenar basado en eso?



De la única manera que la fiscalía les da la carta 5K es si colaboran sustancialmente, solo si agradan a la fiscalía.



No somos nosotros los que tenemos que probar que Juan Antonio estuvo con El Chapo o en otra reunión, son ellos (los criminales) los que se inventaron la historia, son ellos los que tienen ver cómo empatan las historias entre ellos mismos.



Lo que contiene la billetera y el teléfono de una persona dice mucho de él



Tein enseña toda la parte de la transcripción donde dice que Walter Maldonado le dice: “Te vas a meter en problemas con tu hermano” (esto ocurrió cuando Juan Antonio Hernández llega a preguntar en su condición de abogado por el estado de los contratos de Inrimar).

8. El historiador

Tein además habló sobre el historiador Darío Euraque.



Este fue un viceministro de la oposición. Apoyó al candidato de Libre que iba contra Juan Orlando Hernández y llamó “fraudulentas” las elecciones.

9. Un hombre normal

Era el agente cabeza o líder del caso y no quería que le preguntara.



El que fue cabeza de la investigación no le gustó lo que vio en el celular ni en la billetera de Juan Antonio, porque no tenía como comprobar que era culpable.



Ahí se enteró que Juan Antonio vivía su vida como cualquier persona normal. ¿Por qué guardaba un recibo de la compra de un televisor? Porque si tiene garantía, seguro y regresa en caso de ser necesario.



Los narcos no usan tarjetas, a ellos no les gusta que los ubiquen, viven en secreto, usan efectivo.



¿Pagas con un certificado de regalo si sos narco? ¿Y compras juguetes (al 2X1)?



¿Un narco abre cuentas para sus hijos? (abogado Tein muestra la libreta de ahorro de Juan José)

¿Un narco viaja en basic economic (los boletos más baratos de las líneas áereas)? ¿O viaja en un jet privado para que nadie lo identifique?



Tony viajó hasta en el asiento de en medio, ¿a quién le gusta eso?

10. Enumero las características de un narcotraficante:

-. Maneja droga

-.Mata gente

-.Soborna la ley

-.Aparenta y miente

-.Evita a la DEA y a Estados Unidos

-.Tiene aviones y casas lujosas

-.Es rico y millonario

En el caso de Antonio:

-.No se mostró en este juicio ninguna foto, video, correo, que lo liguen a actividades criminales

-.No se mostró video de supuestas reuniones para el tráfico de drogas

-.Se mostraron licencias de armas (legales)

-.Habla con la DEA

-.Se mostró una foto de él (selfie) en un helicóptero

-.Viaja en avión en clase económica

-.Compra en Target con descuentos

-.Usa certificados de regalo para comprar

-.Tiene tarjetas de crédito

-.Paga sus compras en cuotas

11. El agente Sandalio, el que no sabe o no estaba seguro

Tein muestra la foto del camión y la conversación entre Teo y Tony donde hablan del camión. Muestra la transcripción de la entrevista con Sandalio Gonzáles donde textualmente le dice a Tony que es raro que ande en eso de la compra del camión.



Tein muestra además cuántas veces el agente líder del caso, Sandalio Gonzáles, dijo que no sabía o que no estaba seguro y eso que era la cabeza de la investigación.



Desde el 2014 tiene Sandalio el teléfono de Tony por medio del Cachiro y desde ahí él ha venido revisando el contenido del celular y nunca encontraron nada de esta persona que quieren acusar.

12. KILO TH

El fiscal dijo que era “Tan arrogante” que usó sus iniciales, pero NO hay nada que una a Tony con esa TH.



¿Han capturado algún kilo TH? Nunca

¿Están seguros que era cocaína y no otra cosa? NO

¿Y dónde tomaron esa foto? No sé.



¡Estamos en un juicio de drogas entonces digamos que esto es droga!



Sandalio no sabía quién era persona 1 y persona 2 (en la conversación Cuaz, chat de un blackberry). ¡No saben ni siquiera si Male 1 es un hombre!



¿La DEA en todas sus operaciones incautó algún kilo TH? “No que yo sepa señor” (contestó Sandalio)

La DEA le sugirió a los colaboradores ¿conocen ustedes el kilo TH?

No fue que los colaboradores lo dijeran primero (es decir, se indujo a los colaboradores a hablar sobre una supuesta evidencia).

Nunca hubo una foto de Tony con el famoso kilo TH, no hay ni chats entre Antonio y algún narco, nada de evidencia, ¡Ni saben qué es el kilo!

13. El agente Miguel Reinoso

Fue presentado el agente Miguel Reinoso, de la DLCN, como testigo.

¿Cuánto te tomó poner esas libretas dentro de la evidencia? 13 días.

Es la única libreta que menciona a Tony, por qué esperaron 13 días para hacerlo (esta libreta estuvo 13 días fuera de un almacén de evidencias en Honduras tras la captura de Magdaleno Meza y Orlando López).



Ahí todos los que aparecen (en las libretas) tienen apodos, como Chevy, Flaco, gordo, etc, y solo Tony tiene ese nombre, el nombre de él, ¡qué ilógico!