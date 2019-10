Defensa de Tony Hernández: "El kilo TH ni la fiscalía ni la DEA sabe si es droga"  

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-Finalizada la fase de conclusiones en el juicio de Tony Hernández, la defensa del exdiputado ha reiterado que el juicio fue llevado a cabo sin evidencias.



De igual manera, la defensa alega que "el kilo TH ni la fiscalía ni la DEA sabe si es droga, pese a que este es un juicio por droga, las fotos de armas ni la fiscalía ni la DEA sabe si Juan Antonio las tomó o se las enviaron".



También reiteró que "este caso fue presentado como una lección de historia, que fue escrita en base a testimonios de testigos, personas que ustedes jamás les creerían nada que dijera de nadie, porque son matones y mentirosos".

Este miércoles se llevó a cabo el noveno día del juicio contra Tony, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en el que se leyeron las conclusiones de ambas partes.

Aquí la declaración completa de la defensa tras el noveno día del juicio de Tony Hernández

Declaración de la Defensa de Juan Antonio Hernández

Día 9

16 de octubre de 2019



Hemos llegado a la recta final de un juicio lleno de mentiras, mentiras y más mentiras. Hoy han sido presentados los argumentos finales de la Fiscalía de Nueva York y de la Defensa de Juan Antonio Hernández.



Durante estos 9 días fueron presentados 4 testigos cooperantes, tres agentes estadounidenses, un agente hondureño de la DLCN y un historiador que es activista del partido Libre de oposición.



La Defensa ha dejado claro que estuvimos frente a un juicio sin evidencias, con una historia construida sobre los inventos de peligrosos criminales que mintieron una y otra vez pese a ser colaboradores de la fiscalía y que ahora afirman ser “hombres buenos” a quienes se les debe extender la carta 5K para rebajar sus penas.

Los criminales cooperantes fueron:

■ Víctor Hugo Díaz, alias El Rojo, confeso de haber asesinado a 18 personas, incluyendo a una niña de 3 años. Este entregó sus libretas contables y admitió que en las mismas no aparecía el nombre de Juan Antonio Hernández.



■ Alexánder Ardón Soriano, alias Chande, líder del cartel de los AA, confeso de haber asesinado a 56 personas. Admitió en el interrogatorio que le mintió a la fiscalía y que no entregó ni una sola evidencia que vinculara a Juan Antonio Hernández con sus actividades criminales.



■ Devis Rivera Maradiaga, alias Cachiro, líder del cartel de los Cachiros. Confesó haber asesinado a 78 personas, entre ellos, al general Julián Arístides Gonzales y a don Alfredo Landaverde. Aún bajo juramento le mintió al juez y al jurado. Fue descubierto en sus mentiras por la defensa, al afirmar que el video filmado en Dennys (sin haberlo acordado con la DEA) lo entregó el mismo día. El Cachiro pretendió luego decir que se había confundido.



■ Fernando Chang Monroy, alias Jack o primo. Admitió que mintió varias veces a la fiscalía. En los años 2016, 2017 y 2018 nunca mencionó a Juan Antonio Hernández. En 2019 dijo conocerlo. Además, dijo solo haber asesinado a dos personas, pero al mostrarle evidencia, aceptó que eran 15 homicidios en total.

También fueron presentados dos agentes de la DEA y un agente de la ATF.

■ Sandalio Gonzales, quien realizó la entrevista Post Captura a Juan Antonio Hernández el 23 de noviembre de 2018. Pese a ser el líder de la investigación, sus diligencias fueron deficientes, al grado que nunca solicitó vaciados telefónicos ni estados financieros. Además, reconoció que no supo si las fotos de las armas en el celular de Juan Antonio fueron tomadas por él o enviadas. Además dijo desconocer si la foto con el paquete TH en realidad era droga o era otra cosa.



■ George Papadapolous, agente de la DEA que entrevistó a Juan Antonio el 25 de octubre de 2016. Admitió que no hicieron video ni audio ni tomaron nota de la declaración de Juan Antonio. Admitió que afirmó conocer a Víctor Hugo Díaz, a Mario Cálix y Alexánder Ardón pero fue enfático al afirmar que nunca hizo negocios con ellos.



■ Cody Toy, agente de la ATF y especialista en armas. Reconoció que una de las fotos en las que aparece un fusil de alto poder destructivo, en realidad era de juguete, de paintball o balines. Además, confirmó que ninguna de las armas mostradas ahí en el juicio pertenecían a Juan Antonio Hernández. De igual manera, aceptó no saber si esas armas mostradas en fotos eran legales o no en Honduras.

Declararon dos ciudadanos hondureños:

■ Miguel Reinoso, agente de la DLCN, testificó que en un operativo realizado en Naco, decomisaron dos vehículos con compartimientos falsos a Magdaleno Meza Funez y Nery Orlando López Sanabria. Ahí encontraron armas, libretas, dos granadas y 193,200 dólares. El agente admitió que las libretas estuvieron 13 días fuera de un almacén de evidencias, existiendo la posibilidad de que todo haya sido manipulado e incorporado el nombre “tony” en una de las páginas.



■ También fue presentado como analista historiador Darío Euraque, un exdirector de Antropología e Historia que fue parte del gobierno de Manuel Zelaya Rosales. Ahora es un opositor recalcitrante del actual gobierno y es activista reconocido del partido Libre, según consta en internet.



Enfatizamos que este caso fue presentado como una lección de historia, que fue escrita en base a testimonios de testigos, personas que ustedes jamás les creerían nada que dijera de nadie, porque son matones y mentirosos.



Recordamos que lo que dicen los fiscales NO es evidencia.



● El kilo TH ni la fiscalía ni la DEA sabe si es droga, pese a que este es un juicio por droga.



● Las fotos de armas ni la fiscalía ni la DEA sabe si Juan Antonio las tomó o se las enviaron.



● La libreta donde dice “Tony” estuvo 13 días fuera de un almacén de evidencias en Honduras.



● Video Dennys. Devis Rivera mintió, no dijo a la DEA que filmaría porque sabía que no era reunión ilícita. Dijo que lo entregó el mismo día y fue mentira.



● Los testigos cooperantes admitieron haber mentido. Dijeron no conocer a Juan Antonio y posteriormente cambiaron su declaración



Los miembros del jurado ahora tienen el espacio para deliberar y nos volveremos a ver mañana jueves 17 de octubre. Pedimos que basen su veredicto en la evidencia fuerte que tengan, no en el testimonio de los criminales.



Juan Antonio Hernández se ha declarado NO CULPABLE y con valentía se sometió a este juicio para limpiar su nombre y demostrar que es INOCENTE .



Seguiremos vigilando que se respete el debido proceso y el principio de presunción de inocencia.



16 de octubre de 2019