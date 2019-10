Zonas de Honduras que no tendrán energía eléctrica este jueves 17 de octubre

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Varias zonas del norte y centro del país no tendrán energía este jueves 17 de octubre de 2019.

La Empresa Energía Honduras (EEH) confirmó a través de sus redes sociales que los sectores de Puerto Cortés y Santa Cruz de Yojoa estarán sin energía por mantenimiento general del circuito.

Los cortes serán entre las 8 de la mañana a 4:30 de la tarde:

Jueves 17 de octubre de 8:30 am A 4:30 pm en Santa Cruz de Yojoa

Aldea El Olvido, Las Lomitas, Concepción, Balín, La Cañada, El Cantil, Empacadora 2000, San Isidro, Montecillo, Colonia Panacam, Granjas Avícolas, Casas Viejas, Zoológico Joya Grande, La Estribana, La Victo, Ria, Las Delicias, Canchias.



Jueves 17 de octubre de 8:30 am A 4:30 pm en Puerto Cortés

Hotel Costa Azul, Hotel Costa Mar, Hospital De Área, Cervecería Hondureña, Base Naval, Restaurante El Delfín, Blue Bell, Gasolinera,Texaco Hércules, Sector De Bo. Buenos Aires, El Sofoco, La Laguna, Barrio Pueblo Nuevo, La Roca, Kilómetro 5, Nuevo Horizontes, 23 De Abril, Bo. El Porvenir, Bo. Río Mar, Barrio Cieneguita, La Nueva Esperanza, Las Playas Municipales y Callejón de Nelly Brocatto.



Jueves 17 de octubre de 8:30 am - 4:00 pm en Ilama

Generadora Cececapa, El Balsamo, La Cañada, El Robledal.

