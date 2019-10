Defensa de Tony Hernández en último día de juicio: No hay nada que lo vincule con este caso  

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- La defensa de Tony Hernández aseguró este miércoles durante la presentación de los argumentos en la etapa final del juicio que no hay nada que vincule a su cliente con los cargos por narcotráfico.



"No hay nada que vincule a Tony Hernández con este caso", dijo el abogado defensor, calificándolo como "una lección de historia, realmente".



Durante la parte de los argumentos, el jurado asintió con la cabeza junto con él. Este fue un caso basado en la confusión, el emparejamiento, dijo, no evidencia sólida, de acuerdo con el relato de la periodista de The New York Times, Emily Palmer.

LEA: Fiscal: Solo uno de los testigos es suficiente para condenar a Tony Hernández



"'Hablemos de cómo se hizo', expresó el abogado defensor de Tony Hernández. "¿Qué escuchaste? Escuchaste asombro y asombro". Llamó al Chapo, las ametralladoras llegaron a la corte, explicó la reportera en cuenta de Twitter.



"'No se puede distraer de la evidencia, y la evidencia vino de un lugar: desde el estrado de los testigos'", dijo la parte defensora.





"Let's talk about how it was done," Tony Hernandez's defense attorney said. "What did you hear? You heard shock and awe." He named Chapo, the machine guns rolled into court. "You can't be distracted from the evidence, and the evidence came from one place: from the witness stand."