Fiscalía en juicio de Tony Hernández: "Esto no es Netflix. Esto no es una película"

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- "Esto no ex Netflix, esto no es una película...", fue parte de los argumentos que el fiscal Emil Bove dijo este miércoles durante los alegatos de cierre en el juicio de Tony Hernández.

“Esto no es Netflix. Esto no es una película. Cada dosis individual (de cocaína) podría dejar a un padre preguntándose dónde está su hijo, cada dosis podría dejar un hijo sin un padre, por eso estamos aquí”, recalcó Bove al referirse a las repercusiones del narcotráfico.

En el noveno día del juicio de Tony Hernández la defensa del exdiputado hondureño también hizo sus alegatos de cierre en los que apuntó que "no hay nada que vincule a Tony Hernández con este caso".

En el juicio contra el hermano del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, la Fiscalía presentó a cinco cooperantes y 55 pruebas, entre ellas un video grabado en el restaurante Denny‘s en la capital hondureña, un libro de contabilidad de drogas de 2018, fotos de teléfono y armas.

Se espera que el jueves, el jurado comience su deliberación y dé a conocer su veredicto, ya sea culpable o de inocencia. Lo siguiente será esperar que el juez fije una fecha para dar a conocer una sentencia, en caso de ser hallado culpable.

