Narcos intentaron usar a Tony Hernández para matar a Juan Orlando

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Los Valle Valle intentaron usar su conexión con Tony Hernández para matar a su hermano, el presidente Juan Orlando Hernández. Al menos así quedó planteado este martes en el octavo día de juicio del exdiputado por narcotráfico.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó como testigo a un agente de la DEA, identificado como George Papadoupoulou, quien entrevistó a Tony Hernández en 2016, cuando este último viajó a Miami, Estados Unidos, a declarar ante la agencia por los rumores que lo vinculaban al tráfico de drogas.

El fiscal consultó al oficial antinarcóticos sobre si el exdiputado mencionó en ese interrogatorio que el cartel de los Valle Valle intentó obtener, a través de su persona, información sensible sobre Juan Orlando Hernández.

"¿El acusado hizo alguna mención sobre la petición de los Valle de la agenda de vuelo de su hermano?", preguntó el fiscal.



"(Tony Hernández) dijo que nunca proporcionó esa información y que luego descubrió que los Valle intentaron asesinar a su hermano (Juan Orlando Hernández)", respondió Papadoupoulou.

Merece recordar que otros narcos confesos y que se presentaron como testigos de la Fiscalía -Devis Leonel Rivera Maradiada, exjefe de Los Cachiros, y Alexander Ardón, alias "Chande" y exalcalde de El Paraíso, Copán- también confirmaron que había un plan de los Valle para asesinar al gobernante.

Sin embargo, Rivera Maradiaga explicó que los hermanos Valle querían matar al mandatario porque este había incumplido el acuerdo de protegerlos a cambio de financiar parte de su campaña política a la presidencia para 2013, además que ya no contestaba sus llamadas. El capo mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán también habría aportado un millón de dólares.

Un narco que compraba armas a Tony Hernández terminó siendo el que puso en manos de la estructura de los Valle Valle un artefacto para el plan de asesinato contra JOH. Así consta en la declaración que brindó el narcotraficante guatemalteco Fernando Josué Chang Monroy en el juicio.

Chang Monroy mencionó durante su intervención en la Corte del Distrito Sur de Nueva York aseguró que Tony le vendió armas de grueso calibre y varios kilos de cocaína que contenían la marca "TH" en los paquetes.





Fiscal: ¿Has participado en algún negocio de armas con el acusado?



Chang Monroy: Sí, aproximadamente dos acuerdos en 2011 y 2012.



Fiscal: ¿Qué estuvo involucrado?



Chang Monroy: Calibre 56 municiones.



Fiscal: ¿Dónde se entregó la munición?



Chang Monroy: En la frontera entre Honduras y Guatemala.



Fiscal: Pasando al negocio del rifle, ¿los conservaste todos?



Chang Monroy: No, vendí algunos al cartel de Sinaloa. Junto con 600 kilos de cocaína. Con la marca TH.





El capo reveló que habría comprado al acusado 40 fusiles M-16. Luego, 33 de estos artefactos fueron vendidos por Chang a los carteles mexicanos de los Caballeros Templarios y de Sinaloa.



Chang Monroy confesó que José Manuel López Morales, alias "Che", considerado la mano derecha del cartel de los Valle Valle en Guatemala, le pidió un arma y tiempo después se enteró que el fusil lo necesitaba para matar al presidente de Honduras.

"¿Alguna vez has tenido una ametralladora calibre 50?", preguntó el fiscal. "Sí. Me lo regaló un asesino a sueldo. Luego se lo di al Che, él me dijo que lo necesitaba", contestó el narcotraficante.



La fiscalía, entonces, consultó al testigo si logró saber para qué le habían solicitado el fusil. Para "matar al presidente de Honduras".

