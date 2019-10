El sector Mipyme le debe más de L 1,000 millones a Banadesa

Yony Bustillo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Debido al desorden en que ha operado el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) resulta complicado establecer algunos indicadores que permitan buscar una salida definitiva a su crisis.



EL HERALDO tuvo acceso a una auditoría sobre las operaciones del banco durante el año 2018, misma que maneja la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), donde evidencia una serie de falencias.



Con base en estos indicadores, los administradores oficiales del Bandesa han ido avanzando en el trabajo que les encomendaron con el fin de hacer una radiografía de la institución y recomendar cuál es la salida más viable para el ente financiero.



Al cierre de 2018, la deuda de los nueve rubros que le deben a Banadesa era de 2,838.4 millones de lempiras.



El área de la agricultura tiene una deuda de 837.6 millones de lempiras; en apicultura son 242 mil lempiras; en avicultura 18.4 millones y en comercio 1.5 millones de lempiras.



El sector que más está endeudado con Banadesa es la Micro Pequeña y Mediana Empresa (Mipyme) con 1,032.2 millones de lempiras, luego le sigue la ganadería con 382.9 millones; la industria con 295.4; la pesca con tres millones y en vivienda se tienen invertidos 266.6 millones de lempiras.



Banadesa tiene colocados préstamos en 17 de los 18 departamentos del país en todos los rubros, apoyando en su mayoría a pequeños y medianos productores.



Los agricultores y empresarios que más deuda tienen con Banadesa son de Francisco Morazán con 918.8 millones de lempiras, luego se ubica Olancho con 302 millones de lempiras, seguido de El Paraíso con 188 millones de lempiras.



Estos últimos dos son los departamentos con mayor producción de granos básico y ganadería en el país.

Garantías

De acuerdo con la auditoría, del total de préstamos, 2,262.1 millones cuentan con una garantía hipotecaria, es decir, el 79.7% podría ser recuperado por medio de los bienes que reportaron sus deudores.



Luego están los préstamos fiduciarios, o sea, con aval y que suman 293.6 millones de lempiras que representan el 10.3% del total de los créditos de Banadesa.



Por último están los préstamos prendarios, donde los productores ponen como garantía sus maquinarias y equipos, que suman 282.5 millones de lempiras, es decir, el 9%.

No obstante, hasta el momento el banco solo está llamando a los productores en las más de 30 agencias a nivel nacional a que lleguen a readecuar las deudas, pero la respuesta es mínima. Banadesa no ha cumplido con la normativa para evaluación y clasificación de la cartera crediticia emitida por la CNBS, ocasionando que al cierre del año anterior los intereses en suspenso (sin cobrar) sumaran 73.6 millones de lempiras, señala el informe.



Toda esta deuda es la que busca recuperar la CNBS por medio del proceso que tienen montado en la institución, pero los decretos aprobados en el Congreso Nacional para este fin no dan resultados.



En febrero pasado se publicaron los decretos 047-2018 y 195-2019, mediante los cuales solo se cobrarían 90 días de intereses a los deudores y se les daría hasta 20 años de plazo para que pagaran sus compromisos.



Así inició la primera etapa de este proceso donde se atendieron a 862 personas y la visión solo con esas atenciones era recuperar más de 246 millones de lempiras. Sin embargo en pagos de contado solo se lograron 26.7 millones de lempiras y se lograron readecuar 74.4 millones de lempiras.



Debido a la poca afluencia de clientes, en abril de 2019 se extendió este beneficio mediante el decreto 130-2019 por un período de 180 días, es decir que está cerca de culminar.



En la segunda etapa del decreto 1,006 clientes han llegado a ver cómo solucionan sus créditos, de los cuales 17 millones se han recuperado de pagos al contado y 286 millones han sido readecuados.

Infografía: Manuel Rodríguez.



"No hay voluntad"

El presidente de la Comisión Agrícola del Congreso Nacional, Jorge Lobo, declaró que no hay voluntad por parte de los interventores para aplicar como deben ser los decretos.



“Creo que vamos a llegar a un punto en que va a haber un choque, porque por un lado dicen que Banadesa está quebrado, pero ese es un tema histórico”, señaló.



Reconoció que los responsables de la situación de Banadesa son los productores, los funcionarios que ha tenido el banco y los actos de corrupción que se han cometido.



Indicó que Banadesa es el único que apoya a los pequeños productores, ya que el Banco Hondureño de la Producción y la Vivienda (Banhprovi) no tiene esta cobertura. Hasta el momento no se sabe cuáles son las intenciones con Banadesa, porque allí no se pueden pagar servicios públicos, no se pueden crear cuentas, no hay préstamos y ni la Lotería Nacional pagan ahora.

En ese sentido preguntó ¿qué quiere el Poder Ejecutivo?, porque en el Congreso Nacional hay voluntad de repotenciar el banco, pero nunca va a llegar a ser como los bancos comerciales, ya que Banadesa es de desarrollo.