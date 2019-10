Zonas de Honduras que no tendrán energía eléctrica este martes 15 de octubre

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Varias aldeas, barrios y colonias de Francisco Morazán, Cortés y Atlántida no tendrán energía este martes 15 de octubre, debido a los trabajos de mantenimiento que realizará la Empresa Energía Honduras (EEH).

Aquí el listado completo

De 9:00 AM a 3:00 PM en La Venta, Francisco Morazán

La Venta

El Ocotal

Opimuca

Aserradero Accieri

San José

Ocotal Viejo

La Ceiba

El Mirador

Los Nansales

El Infiernito

Nueva Armenia

Texiguat

Vado Ancho

San Jerónimo

Quebrada Honda

Los Pozos

Los Alpes

El Hachero

Antenas de Tigo

Jobal

Tule

Hatillo

Comercio

Retiro

Pie de la cuesta

Los Jutes

La Sidra

La Burnera

Junquill

San Andrés

Antena Claro



De 8:30 AM a 4:30 PM en Choloma, Cortés

Residencial Las Fuentes

Aldea Monterrey

Aldeas La Bueso

Montañuela

La Fúnez

La Galvez

La Coroza

La Rosita

Banderas

Sabana Verde



De 8:00 AM a 5:00 PM de Esparta, Arizona, Atlántida

Residencial Porto Caribe

Villas Elizabeth

Centro Médico Lancetilla

Colonia Venecia

Colonia Villas del Carmen

Colonia El Edén

Barrio El Sauce

Aldea Lancetilla

Barrio El Campo Elvir

Barrio Miramar

Barrio La Bolsa

Maxi Despensa

Hospital Viejo Tela Integrado

Colonia Grant

Barrio Hiland Creek (sur)

Aldea Piedras Gordas

Barrio El Retiro

Colonia 15 de Septiembre

Colonia Nuevo Amanecer

Aldea El Boquete

Barrio Delicias

Aldea Triunfo de La Cruz

Aldea La Ensenada

Aldea San Martín

Aldea 3 de Mayo

Aldea Cedros

Aldea Cabeza de Indio

Aldea Las Palmas

Aldea Km 12

Matas del Atlántico

Aldea La Leona

Aldea Hicaque

Aldea Planes de Hicaque

Aldea Planes de Tiburón

Aldea Km 16

Aldea Km 17

Aldea Sisama

Aldea San Francisco de Saco

Aldea Tiburones

Colonia Ayala

Aldea Coloradito

Aldea Km 7

Aldea Km 8

Colonia San Alejo

Colonia Brisas de Lean

Aldea Santa María

Aldea La Suiza

Desvío Lean

Aldea El Empalme

Aldea Hilamo Nuevo

Aldea Hilamito

Aldea Hilamo Viejo

Aldea El Retiro

Aldea Mezapa

Colonia El Edén

Aldea Mezapita

Generador Semsa

Generador Mangungo

Generador Matarrás

Colonia Reyes

Colonia Suyapa

Aldea El Astillero

Empacadora del Atlántico Dinant

Aldea Matarrás

Aldea La Lomas

Aldea La Aurora

Aldea El Guayabo

Colonia La Guillén

Aldea San José de Texiguat

Aldea La Bomba

Aldea Nueva Florida

Colonia Satélite

Aldea La Unión Santa Fe

Aldea Lempíra

Aldea La Concepción

Aldea Buena Vista

Aldea Buena Vista

Aldea La Yusa

Aldea El Coco

Aldea Las Piedras

Aldea Santa Lucía

Aldea Mojiman

Aldea Cangelica Abajo y Cangelica Arriba

Aldea San Juan Lempira

Aldea El Zapote

Aldea Las Delicias

Aldea Las Suyapas

Aldea Morazán

Aldea El Dorado

Aldea Río Chiquito

Aldea Barranquia

Aldea El Jazmín Arriba y Abajo

Aldea París de Lean

Aldea Flores de Lean

Aldea Las Delicias del Cacao

Aldea Ceibita Way

Aldea El Sitio

Aldea Colorado Barra

Aldea Nueva Goo

Aldea Cayo Venado

Aldea Las Rositas

Aldea Sombra Verde

Aldea Campo Nuevo

Aldea Guachipilín

Aldea La Tarraloza

Aldea Agua Caliente

VEA: Familia Hernández sobre juicio de Tony: 'La Fiscalía está en aprietos por falta de evidencias'