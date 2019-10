Familia Hernández sobre juicio de Tony: "La Fiscalía está en aprietos por falta de evidencias"

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Luego de ocho días del juicio por narcotráfico contra Juan Antonio Hernández, ex diputado y hermano del actual mandatario hondureño, Juan Orlando Hernández, la familia de ambos ha decidido pronunciarse sobre el desarrollo de la comparecencia que se libra en la Corte del Distrito Sur, en Nueva York, Estados Unidos.

Tanto la defensa como los parientes de "Tony" Hernández, sostienen que aún no hay pruebas determinantes que vinculen al acusado con los cárteles de droga y, alegan que la Fiscalía está en "aprietos".

Por el momento, tres narcotraficantes confesos, un agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y un policía han comparecido como testigos de la Fiscalía, -la parte acusadora- en el juicio.

Pero según el comunicado de la familia Hernández, estos testigos "buscan recuperar sus bienes adquiridos con el tráfico de droga, disminuir sus condenadas al cooperar con la DEA y vengarse del mandatario Juan Orlando Hernández.

A continuación, el pronunciamiento íntegro de la familia de "Tony" Hernández:

Juicio en NY:



En 7 días de juicio, una Fiscalía en aprietos por falta de evidencias



• Se han presentado cuatro supuestas pruebas que carecen de valor ya que los mismos testigos admitieron que ninguno vincula al cliente con actividades ilícitas



• Los testimonios de los narcos y temibles criminales confesos no fueron sustentados debido a una pobre investigación

Presentar pruebas fehacientes que sustenten sus acusaciones sigue siendo el principal reto de la Fiscalía de Nueva York en el juicio Juan Antonio Hernández.



Hernández, quien fue capturado en Miami el 23 de noviembre de 2018, se sometió de forma voluntaria a un juicio para demostrar sus inocencia en los cuatro cargos presentados por la Fiscalía.

El juicio, a cargo del juez Kevin Castel, arrancó el pasado 2 de octubre y en los 7 días hábiles transcurridos, el reto sigue siendo lo mismo: presentar pruebas que sustenten las acusaciones.



Y es que hasta el momento, la Fiscalía se ha limitado a llevar al estrado a testigos cooperantes con un denominador común: todos buscan una reducción de sus penas, tienen odio y venganza.



"El denominador común es que todos son peligrosos criminales, son sanguinarios, no tienen ningún respeto por la justicia ni por la autoridad" dijo un miembro ligado a la defensa de Juan Antonio Hernández.



"Ellos son perversos, antes de 2014 traficaban su droga sin problemas, mataban a sangre fría sin ningún remordimiento, acumularon tanta riqueza mal habida y ahora quieren recuperarla", dijo la fuente que habló bajo condición del anonimato.

Los testigos y su oscuro pasado

Los tres testigos cooperantes que ha presentado la Fiscalía son:



Victor Hugo Díaz Morales, alias "El Rojo". Confesó haber asesinado a 18 personas, entre ellos una niña de tres años hija del narcotraficante Héctor Fernández Rosa por discrepancias en el negocio de las drogas.



Alexánder Ardón Soriano, ex alcalde de El Espíritu, Copán y líder del temible cartel de los AA que controlaba el paso de la droga hacia Guatemala. Confesó haber asesinado a 56 personas.

Devis Rivera Maradiaga, líder del cartel de Los Cachiros y criminal confeso de 78 crímenes, entre ellos el zar antidrogas Julián Arístides Gonzales y don Alfredo Landaverde.



Los tres testigos cooperantes tienen al menos tres cosas en común:



En primer lugar vieron caer sus imperios de terror y riqueza mal habida producto de la estrategia anticrimen que se gestó desde el Congreso Nacional a partir del año 2010 y que fue coronada con las primeras extradiciones a partir del año 2014.



En segundo lugar, a raíz de esta embestida contra el crimen organizado, los narcotraficantes fueron capturados o extraditados mientras otros prefirieron negociar su entrega a la DEA.



El Rojo se entregó en Guatemala y los Cachiros viajaron a Estados Unidos.

Estos últimos admitieron que negociaron su entrega a la DEA en noviembre de 2013, es decir, tras el triunfo de Juan Orlando Hernández.



En tercer lugar, estos narcotraficantes tienen odio y sed de venganza contra el gobierno que desarticuló sus carteles e hizo de Honduras un territorio hostil para el narcotráfico.

Sin pruebas

De ahí que se han presentado a la Corte con escandalosos y novelescos testimonios pero sin aportar una tan sola prueba que compruebe sus palabras, dijo la defensa.



"Estamos ante en juicio sin pruebas, con mucho odio y con mucho afán de venganza, estamos ante un juicio en el que los principales testigos de la fiscalía recurren al "no sé" o al "no me acuerdo" casi en todas sus respuestas" dijo la defensa en una declaración oficial.



Estos testimonios sin pruebas solo demuestran la falta de preparación de la fiscalía y de la propia DEA.



Y es que ni tres cooperantes ni la fiscalia ni la DEA han presentado siquiera un vaciado telefónico, mensajes de textos, estados financieros, informes de tarjetas de crédito o cuentas bancarias, imágenes o videos que siguen directamente a Juan Antonio Hernández con actividades del narcotráfico.



Los tres cooperantes afirmaron haber quemado sus libretas de control de tráfico de droga, no entregaron teléfonos celulares ni conversaciones, videos o imágenes que implique a su cliente, dijo la defensa.

Las pruebas que se han entregado hasta el día 7 del juicio son:

1. Una libreta

Fue decomisada durante un operativo en el año 2018 en Naco. La libreta tenía escrito en una de sus páginas: "Tony manda", sin embargo, la fiscalía no probó que la misma tuviera conexión con Juan Antonio Hernández.



Sumado a ello, quedó en evidencia múltiples errores procesales, ya que tanto la libreta como el dinero, armas y joyas fueron llevadas a San Pedro Sula sin la debida custodia y todo se entregó al almacén de evidencias semanas después, siendo sujeta a contaminación.

2. Fotografía de un paquete TH.

La Fiscalia ha presentado una imagen de un paquete de supuesta cocaína con las letras TH.



El propio agente de la DEA reconoció que ningún agente de la DEA vio físicamente ese paquete y por tanto él no podía confirmar que fuera droga.



Además, el agente líder de esta investigación dijo no saber donde fue decomisado ni en qué fecha. Además reconoció que no han tenido conocimiento de paquetes similares decomisados en otras partes del mundo.

3. Armas

La Fiscalía presentó una foto con armas de grueso calibre. Ni la fiscalía ni la DEA pudo probar si esa foto fue tomada por Juan Antonio Hernández o se la enviaron.



La DEA también admitió que Juan Antonio Hernández tenía 5 permisos de portación, entre ellos el de un M16.



El agente de la DEA reconoció que no investigó el origen de la foto ni tampoco verificó los permisos de portación de las armas y su legalidad en función de la legislación hondureña sobre armas.

4. Video en Dennys



Devis Rivera Maradiaga filmó un video en de 2014 en el que se reunió con Juan Antonio Hernández.



El cachiro admitió que no habló de narcotráfico ni tampoco se observa que Juan Antonio Hernández haya aceptado un supuesto pago de 50,000 dólares por ayudar a agilizar un pago pendiente del Estado a la empresa Inrimar, propiedad de la familia Rivera.



Devis incurrió en falso testimonio al asegurar que el entregó ese video el mismo día (6 de febrero), cuando en realidad lo hizo su abogado el 28 de febrero.

Poder y riquezas

Ahora la Fiscalía enfrenta una situación difícil en virtud de que ha dejado al descubierto una débil investigación basada exclusivamente en los testimonios de narcotraficantes y peligrosos criminales que han mentido a la justicia una y otra vez.



La Fiscalía no ha entregado evidencias que sustenten el testimonio novelesco y sobredimensionado de sus propios testigos, dijo la defensa.



Para el caso, no han presentado vaciados telefónicos que demuestren que en efecto Juan Antonio Hernández estuvo reunido en los lugares que estos afirman.



Tampoco presentaron movimientos bancarios que demuestren que en efecto recibió dinero de narcotraficantes y que producto de ello cambió su estilo de vida.

Además se afirmó que Juan Antonio Hernández usó helicópteros pero no se presentó ni un título de propiedad ni contrato de alquiler ni manifiestos de vuelo que probaran ese extremo, convirtiéndose el mismo en una novela más construida con exceso de imaginación, dijo la defensa.



Por otra parte, todos los testigos cooperantes han admitido que acumularon mucha riqueza y todos afirman que colaboran para no morir en la cárcel y volver a reunirse con sus hijos.



Devis Rivera asegura que aún posee unos 100 millones de lempiras y que están escondidos en Honduras.



Los testigos tienen algo en común: quieren recuperar sus riquezas mal habidas, quieren salir libres y quieren venganza.