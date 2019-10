El rastrero a su esposa: “Se me fueron los frenos, no sé si te volveré a ver”

El Heraldodiario@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA.- La mañana estaba fresca y don Carlos Eliodoro Reyes García, de 57 años de edad, conducía una pesada cisterna cargada de combustible sin imaginar lo que el destino le tenía preparado.

El pesado vehículo circulaba de la zona sur del país hacia Tegucigalpa para abastecer a una gasolinera, pero cuando bajaba una pronunciada pendiente a la altura del kilómetro 4, adelante de la aldea Germania, don Carlos Eliodoro se percató que de algo no iba bien con la rastra cisterna que conducía, marca HEI y con placas R C-8057.

De inmediato tomó su aparato celular y le envió una nota de voz vía WhatsApp a su esposa, quien tiene seis meses de embarazo: “Amor... se me fueron los frenos, no sé si te volveré a ver”. Esa fue su despedida. Minutos después falleció calcinado tras impactar la cisterna primero en un poste del tendido eléctrico y después en unas viviendas que están ubicadas en la orilla de la carretera.

Era originario de Orica, Francisco Morazán, y residía en la colonia Nueva Australia de Comayagüela, y las personas que le conocieron dijeron que fue un conductor muy responsable, buen amigo, servicial y muy prudente al momento de conducir.

El fatal accidente ocurrió alrededor de las 6:45 de la mañana de ayer y debido a la explosión de la cisterna de combustible, las lenguas de fuego eran inmensas, por lo que la frescura de la mañana se transformó en un calor infernal.

La esposa del fallecido compartió el último mensaje con un hermano minutos antes que los miembros del Cuerpo de Bomberos encontraran el cuerpo calcinado del malogrado conductor de la cisterna. El cuñado del conductor estuvo presente en el lugar del accidente y a la expectativa para ver si lo rescataban con vida, y fue él quién confió a EL HERALDO el mensaje que le envió Eliodoro a su pareja minutos antes de sufrir la tragedia. Por el trágico momento que estaban pasando no quiso dar su nombre ni que lo grabaran, todos los familiares estaban muy adoloridos y consternados, no querían conversar con los periodistas que estaban en el lugar cubriendo el suceso de gran magnitud.

EL HERALDO conoció que el fallecido deja a su esposa, que tiene entre cinco y seis meses de gestación, y a sus dos hijos pequeños.

Un joven de unos 18 años, hijo de don Eliodoro que tuvo con otra pareja, estuvo en el lugar del accidente con la esperanza de encontrar con vida a su padre, pero cuando los cuerpos de socorro confirmaron que en medio del amasijo de hierro estaba atrapado el cadáver, se descontroló y los demás familiares lo sujetaron ya que se mostraba impotente por la tragedia en la que perdió la vida su progenitor.

“¡Dios mío. No. ¿Por qué? Mi papi, no, mi papi, yo lo amo”, exclamaba el joven con un desgarrador llanto. No podía creer lo que estaba sucediendo.

Minutos después fue llevado a una ambulancia de la Cruz Roja, donde fue atendido por los paramédicos, mientras que otros familiares del conductor también eran asistidos.

Pidió auxilio

Segundos antes que explotara el vehículo, Carlos Eliodoro trató de salir y una de las personas que estaba en el interior de una de las viviendas donde ocurrió el accidente observó la desesperación en su rostro al estar atrapado en el camarote. La mitad del cuerpo la tenía afuera de la cabina de la cisterna y la otra mitad estaba atrapada en el pesado vehículo.

Un testigo del lamentable hecho aseguró a EL HERALDO que don Eliodoro gritaba con desesperación: “¡Auxilio, auxilio! Sáquenme de aquí”. Sin embargo, no pudo auxiliarlo porque el combustible estaba derramado y las llamas se extendían a su alrededor. Minutos después ocurrió la explosión. Don Eliodoro tenía seis meses de haber comenzado a trabajar para la empresa distribuidora de combustibles, sin embargo, ayer era su último día laboral, pues iba a trabajar como conductor de un bus interurbano que cubre la ruta a la zona sur del país.

Daños

Tras incendiarse la pesada cisterna, una persona identificada como Ricardo Alvarado resultó con quemaduras en las extremidades inferiores y superiores, cinco personas levemente heridas, entre ellas Martín Alvarado (50), Ricardo Alvarado (17), Luis Alvarado (33), Dagoberto Alvarado (16) y Óscar Banegas (29).

Igualmente seis casas quemadas y 16 vehículos, entre buses y carros pequeños, fueron reducidos a cenizas, ya que se encontraban estacionados dentro y fuera de un taller. También dos motocicletas quemadas y un taller de carpintería parcialmente dañado son parte del recuento.

Antonio Artica, miembro del Cuerpo de Bomberos, dijo que por la magnitud del incidente “la pérdida de vidas humanas hubiera sido mayor”. Las autoridades determinaron cerrar el paso vehicular en ambas vías, por lo que se formaron largas filas de vehículos tanto livianos como de transporte pesado, fue hasta eso de las 6:00 de la tarde que comenzó a liberarse el paso.

Debido a que el cadáver quedó completamente calcinado, para ser entregado a los familiares se le deben realizar pruebas de ADN en el laboratorio de Medicina Forense del Ministerio Público. Es por eso que los parientes deben esperar ya que los resultados de las muestras se tardan hasta un mes, dependiendo de la emergencia.