Inminente cierre de Banadesa tiene en alerta a los productores

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los productores del país están a menos de un mes de quedarse sin el banco que por años les ha extendido la mano.

La histórica politización del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) viene desde su surgimiento en 1950, cuando nació con el nombre del Banco Nacional del Fomento (Banafon).

Desde entonces los pequeños, y sobre todo los grandes productores, han optado a millonarios créditos que luego no han querido pagar y otros han recibido millonarias condonaciones, justificando los efectos del clima.

En los últimos años, la situación del banco estatal se volvió insostenible y desde el 2017 Banadesa le cerró las puertas a los productores que buscaban préstamos y empezó a tratar de cobrar el capital invertido.

El último informe de auditoría de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CBNS) sobre los estados financieros de Banadesa muestra el desorden en el manejo de la institución.

El 18 de febrero de 2019, la CNBS nombró a Marco Antonio Cano y Roberto Antonio Jerez como administradores oficiales para ver qué hacían con la entidad financiera estatal.

Su responsabilidad era proteger los derechos de los depositantes, preservar el valor de los activos de la institución y continuar con sus operaciones.

Según la CNBS, el objetivo de los administradores oficiales es titular el interés público y no constituye un cierre o liquidación de la institución, ya que la creación o suspensión de Banadesa es facultad única y exclusiva del Congreso Nacional.

El informe sobre la situación financiera de Banadesa debió estar listo el 31 de julio pasado, pero el Congreso Nacional decidió extenderles el plazo para el 5 de noviembre próximo.

La CNBS ha mantenido prácticamente en secretividad la información real de la institución bancaria.

Irreversible

EL HERALDO conoció que la situación de Banadesa es insostenible y la recomendación de la CNBS es un cierre inminente porque la readecuación de la deuda es baja, es decir, que los deudores no están llegando a pagar.

No obstante, la decisión la deberán tomar los diputados al Congreso Nacional y desde ya los productores se están reuniendo con la Comisión de Agricultura para buscar una salida.

EL HERALDO confirmó que hasta el 30 de septiembre pasado, mediante los decretos 047-2018 y 195-2018, solo 1,868 clientes habían llegado a realizar el proceso de readecuación de deudas, de más de 12,000 que se esperaban.

De estos, solo 399 cancelaron los créditos al contado y de 568 ya están readecuados los créditos. El resto sigue en análisis y en proceso de documentación.

No obstante, hay más de 10,000 créditos que no tienen ningún proceso de interés de pago. Lo anterior significa que el rescate de Banadesa no avanza.

Al cierre del 2018 Banadesa debía cobrar 2,838.4 millones de lempiras en préstamos e intereses, pero hasta el momento solo ha logrado recuperar 134 millones de lempiras en pagos de contado y readecuados.

“La comisión que tiene el banco está recomendando cerrar Banadesa por culpa de ingerencia política y eso no tiene nada que ver con el sector agrícola”, señaló Dulio Medina, presidente de la Asociación Nacional de Agricultores y Productores (Prograno).

En entrevista con EL HERALDO afirmó que hay créditos millonarios de políticos y grandes empresarios que se llevaron los recursos de Banadesa, no fueron los pequeños agricultores.

Los decretos 047-2018 y 195-2018 no han dado resultado por los cortos plazos que se han establecido, aseguró.

Se deben buscar otras alternativas, pero la CNBS lo que busca es que en enero de 2020 ya no esté funcionando el Banco, denunció Medina.

Una de las alternativas que le propusieron los productores a los diputados es que los 90 días que ofrecen de alivio de intereses los inviertan como capital a Banadesa.

Dentro de la misma iniciativa se busca que le den plazo de 12 a 20 años a los deudores de 300 mil lempiras en adelante y a los créditos menores que se les busque una mejor alternativa de pago.