Fredy Nájera niega vínculos en muerte de González

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En una carta enviada a la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, el exdiputado hondureño Fredy Nájera aseveró que se vio presionado por los fiscales de Estados Unidos para declararse culpable de narcotráfico y del crimen del zar antidrogas, Julián Arístides González.

“Cuando me reuní con los fiscales me di cuenta de que ellos tenían una forma unilateral de definir la verdad y que si no estaba de acuerdo con ellos estaba mintiendo”, señala el documento del exdiputado.

Establece que “me exigieron que admitiera mi presunta culpabilidad en el crimen de González y que yo tenía relación y negocios de drogas con los Cachiros, ambas cosas son una infamia y mentira que no podría aceptar”.

Por ahora, el exdiputado liberal por Olancho está a la espera de que la justicia de Estados Unidos emita una sentencia en su contra.

Aunque su defensa presiona para que se anule su declaración de culpabilidad y con esto dar pie a un juicio frente a un jurado.

VEA TAMBIÉN: 10 frases de la conversación entre Tony Hernández y el exjefe de Los Cachiros