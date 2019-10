Honduras va por las semifinales de la Liga de Naciones de Concacaf ante Martinica

Honduras es líder del grupo C tras vencer 2 a 0 a Trinidad y Tobago. Foto: EL HERALDO.

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- La Selección Nacional de Honduras tratará la noche de este domingo clasificarse a las semifinales de la Liga de Naciones de Concacaf ante Martinica en el estadio Olímpico Metropolitano sampedrano, al norte del país.



El combinado dirigido por Fabián Coito buscará a las 8:00 de la noche aprovechar su condición de local para concretar su buen momento tras vencer 2 a 0 de visita a Trinidad y Tobago en el debut de la competencia el jueves pasado en Puerto España.

La H también sumó nueve puntos en el ranking luego de someter a los Soca Warriors, situación que tiene prácticamente clasificada la Cinco Estrellas a la hexagonal final de Concacaf rumbo al Mundial de Catar 2022.

Además, el conjunto patrio, en caso de perder, no se le restará unidades en el ranking, puesto que Martinica no está afiliada a la Fifa, pero sí ofrontará el compromiso para postularse a la segunda instancia del torneo.



Martina debutará esta noche en la Liga de Naciones. Anteriormente solo la Bicolor y los trinitenses tuvieron acción por el grupo C de la justa que es clasificatoria a la siguiente edición de la Copa Oro.