Honduras con lo justo vence a Martinica y avanza a las semifinales de la Liga de Naciones de Concacaf

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Un gol de Bryan Moya fue suficiente para que la Selección Nacional de Honduras venciera 1 a 0 a Martinica la noche de este domingo en el estadio Olímpico Metropolitano por la segunda fecha del grupo C de la Liga de Naciones de Concacaf.

A los tres minutos la H encontró la llave de la victoria a través de un derechazo de Moya que fue desviado por el zaguero Romario Barthéléry, pero que terminó dentro de la portería de Arnaus.

Los de Fabián Coito, con el triunfo, avanzaron a semifinales de la competencia y también se postularon a la siguiente edición de la Copa Oro, la justa de selecciones más importantes de Concacaf.

Luego de establecer la ventaja parcial Honduras no logró soltar su engranaje a plenitud: Bryan Róchez, Félix Crisanto, Alberth Elis y Moya tuvieron ocasiones para aumentar la cifra en el marcador, pero la definición fue la limitante del equipo de Fabián Coito.



La H, que salió con cuatro cambios en comparación a su debut ante Trinidad y Tobago, controló el flujo del juego, el dominio del esférico y llegó más al área rival en comparación a Martinica, pero sin una idea feroz en ataque que le permitiera seguir marcando en el estadio Olímpico.



Martinica, por su parte, se apróximo en al menos cuatro ocasiones a la meta de Luis López sin generar mayor peligro, sin embargo, dejó en claro que no le interesa ser protagonista, pero sí confirmó que en un contraataque puede descontar.

Complemento

En los segundos 45 minutos la historia no cambió mucho: Honduras siguió dominando a placer, pero también siguió sin aumentar la cifra en el marcador a raíz de la falta de definición.



Jugadas por el castado derecho e izquierdo, elaboraciones frontales, pero nada funcionó. La Cinco Estrella en el último pase no logró hacer fructificar la acción a gol.



Martinica sí mejoró. En algunos momentos intentó hacer más que lo hecho en la primera mitad, pero su débil extructuta no le permitó vencer la cabaña de Luis López.



El tiempo dilató el partido hasta su final. Honduras con lo justo, con lo necesario sumó sus primeros tres puntos en casa en la Liga de Naciones de Concacaf.



Los hondureños llegaron a seis unidades tras sus dos primeros juegos y se mantienen como líderes del grupo C, que verá acción nuevamente hasta el otro mes.

Alineaciones

Honduras: Luis López, Félix Crisanto, Denil Maldonado, Maynor Figueroa, Emilio Izaguirre; Carlos Pineda, Jorge Álvarez (Bryan Acosta a los 74), Rigoberto Rivas, Brayan Moya; Alberth Elis y Bryan Róchez (Jonathan Rubio segundo tiempo).

Martinica: Arnaus, Romario Barthéléry, Jordy Delem, Michael Bron, Yordan Thimon, Kevin Fortune, Julio Donisa, Chirstophe Jougon, Daniel Hérelle, Johnny Marajo y Stéphane Abaul.