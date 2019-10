Dos muertos y competiciones deportivas anuladas por tifón Hagibis en Japón  

TOKIO, JAPÓN.- El potente tifón Hagibis tocó tierra en Japón el sábado por la tarde, y su llegada fue precedida por lluvias torrenciales y fortísimos vientos que provocaron la muerte de al menos dos persona y la declaración de alerta máxima por lluvias.



Hacia las 23h00 (14H00 GMT), la lluvia y las rachas de viento cesaron en Tokio, y el tifón se encaminó hacia el noreste.



Hagibis había tocado tierra poco antes de las 19 hora local y alcanzó la capital nipona hacia las 21h00, acompañado de vientos de cerca de 200 km/h, según la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).



El sábado por la mañana, el tifón dejó un muerto en la región de Chiba (periferia este de Tokio). Se trata de un hombre que fue hallado en una camioneta volcada, según los bomberos.



Se registraron varios deslizamientos de tierra, uno en la región de Gunma (en el norte de Tokio), que dejó otra víctima mortal, un hombre de unos sesenta años.

La cadena de televisión pública NHK habló de más de 80 heridos, leves en su mayoría.



Al menos seis personas han desaparecido, tres de ellas a bordo de un vehículo arrollado por la corriente después del derrumbe de un puente en la región de Nagano (centro), confirmó a la AFP un responsable local.



Unos 7,3 millones de japoneses recibieron el sábado consignas de evacuación después de activarse la alerta máxima por lluvias después en varias regiones, un nivel que se suele activar en caso de posibles catástrofes.



Varias decenas de miles de personas siguieron la recomendación y fueron acogidas en refugios (gimnasios, salas polivalentes) abastecidas con raciones de emergencia, agua y mantas.

"Estruendo infernal"

"Me fui porque el otro tifón arrancó el tejado de mi casa y ahora llovía dentro de casa. Estoy muy preocupado", contaba a la televisión local un anciano de 93 años que acudió a uno de estos refugios en Chiba, afectada por otro tifón el mes pasado.



Además por la tarde, un sismo de magnitud 5,7 sacudió esta zona, pero no provocó ningún tsunami.



"Tengo 77 años y nunca he vivido esto. En el piso de arriba de casa se oye un estruendo infernal de lluvia y viento, que levantó un pedazo del tejado. La casa ha temblado durante una hora", declaró a la AFP Hidetsugu Nishimura, un habitante encerrado en su casa en Yohohoma (oeste de Tokio).

Un hombre cruza una calle en el distrito comercial Ginza bajo la lluvia provocada por el tifón Hagibis en Tokio, el sábado 12 de octubre de 2019. Foto: AP.







La JMA alertó sobre el riesgo deslizamientos de tierra, olas inmensas e inundaciones.



Varios río se desbordaron, como Tama al oeste de Tokio, que pasa por zonas altamente pobladas.

Las autoridades liberaron parcialmente el agua de varias presas que amenazaba con desbordarse, lo que aumentó los temores de inundaciones.



Varias alarmas por desbordamientos de agua se activaron en la central Fukushima-Daiichi (noreste), devastada por un tsunami en marzo de 2011, pero el operador Tokyo Electric Power no indicó ninguna anomalía grave por el momento.



Cerca de medio millón de hogares se quedaron sin electricidad el sábado en la región de Tokio, varias fábricas cerraron y numerosos supermercados y tiendas de alimentación de la capital tampoco abrieron el sábado.

Rugby y F1 afectados

El tifón también motivó la cancelación de dos partidos del Mundial de rugby (Francia-Inglaterra y Nueva Zelanda-Italia) previstos el sábado y retrasó hasta el domingo por la mañana las pruebas clasificatorias del Gran Premio de Fórmula 1 en el circuito de Suzuka.



Hagibis también podría comprometer el decisivo choque previsto el domingo entre Escocia y Japón. Los organizadores tomarán una decisión al respecto la mañana del domingo, tras evaluar los daños sufridos por los estadios y las redes de transporte.



La celebración del partido entre Namibia y Canadá, previsto el domingo en Kamaishi (norte del país) aún era incierta, advirtió el sábado por la noche World Rugby.

Personas caminan en una calle inundada a consecuencia del tifón Hagibis, en Shizuoka, centro de Japón, el sábado 12 de octubre de 2019. Foto: AP.





El tifón dejó paralizado además el transporte en la gran región de Tokio, en un fin de semana que se prolonga hasta el lunes (día feriado), con las redes aéreas, ferroviarias y las líneas de metro suspendidas el sábado.



Japón suele verse golpeado cada año por una veintena de tifones. Antes de Hagibis, Faxai dejó al menos dos muertos en septiembre y provocó importantes daños en Chiba. Más de 36.000 casas resultaron dañadas o destruidas y numerosos hogares quedaron privados de electricidad durante semanas.