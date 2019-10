Residente con Messi y Suárez: "Tengo una nueva banda"

BARCELONA, ESPAÑA.- René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente, publicó una curiosa fotografía en su Instagram en la que sale junto a Lionel Messi y Luis Suárez, ambos futbolistas del Barcelona.



El cantante puertorriqueño, en la imagen, aparece con un micrófono, mientras que Messi toca la batería y Suárez la conga. Todas gozan el momento, según la foto publicada.

"Tengo banda nueva, @leomessi en los timbales y @luissuarez9 en las congas. I have a new band, @leomessi on the timbales and @luissuarez9 on the congas. #Barcelona @fcbarcelona", escribió el artista de 41 años en la red social antes mencionada.



El jueves se presentó en Barcelona el estreno de Messi Cirque, el nuevo show del Cirque du Solei en torno a la figura del Diez Azulgrana. La gala tuvo invitados de lujo más allá de Lionel Messi. Entre ellos, grandes figuras de la música: desde Shakira hasta Residente.