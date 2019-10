Hija de Thalía se niega a hablar en español

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- El magnate de la música, Tommy Mottola, recibió su estrella en el Paseo de la fama en Hollywood, Los Ángeles, Estados Unidos, por lo que su familia: su esposa Thalía y sus dos hijos, lo acompañaron en ese momento, sin embargo, al ser entrevistados, la hija de la mexicana se negó a responder en español.



El momento en el cual el estadounidense Tommy está siendo felicitado por sus dos hijos -Sabrina y Mathew- la presentadora del programa El Gordo y La Flaca de Univision se acercó para conversar sobre el galardón que recibió por su talento.

Entrevista a los dos hijos de Thalía

El esposo de Thalía se notaba muy contento y en el instante sus dos hijos le dieron un beso y un abrazo. De repente Lili Estefan le pregunta a la hija de Thalía: "¿Sabrina, qué tú crees de esto? ¿Estás feliz?", a lo que seguidamente la primogénita de Tommy Mottola respondió (en inglés): "Sí, muy feliz".



Luego, Lili Estefan le dice: "¿Qué tú crees?", por lo que Lili le recalca que responda en español, de igual forma, se escucha la voz al fondo de su padre Tommy Mottola quien le indica también que hable en español.

Pese a la petición, Sabrina omitió la sugerencia y contestó en inglés: "Solo estoy muy feliz".



Al parecer la hijita de Thalía prefiere hablar en inglés, ya que, desde su nacimiento reside en Estados Unidos, sin embargo, tanto Estefan como Mottola, insistieron en que diera una palabras en español.



Y Sabrina dijo: "Estoy feliz", a lo que la presentadora preguntó "¿Por qué?", luego ella respondió en inglés: "Porque él recibió su estrella hoy".



Entre risas, la pequeñarespondió a lo que la presentadora de Univision le preguntaba sobre cómo se sentía por el logro de su padre.

No obstante, en repetidas ocasiones le pidieron que hablara en español, que al parecer lo habla muy bien, según manifestó Lili Estefan por lo que Sabrina se negó.



"Tú hablas muy bien español ¿Por qué no quieres hablar español hoy?", fue la pregunta de la presentadora a la menor, a lo que Sabrina respondió: "No quiero, estoy bien".



Seguidamente, Lili le dijo Mathew Alejandro: "Mati, dí algo", y el pequeño respondió en inglés: "¿Qué quieres que diga?", concluyó.



Muy contentos Tommy Mottola en compañía de su familia agradeció las muestras de cariño por su estrella, y de igual forma recalcó las buenas intenciones de ayudar a los latinos para que crezcan con la música.

Thalía felicita a Tommy Mottola

La esposa del magnate de la música en Estados Unidos agradeció la presencia La Flaca, y felicitó a su esposo a través del micrófono del programa, quien solamente tiene su estrella a 13 placas de la de ella, en el Paseo de la fama en Hollywood.