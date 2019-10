Diego Vazquez a Héctor Vargas: No sabe lo que es un clásico

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Parecía un día normal en el campamento de Motagua hasta que a Diego Vazquez le tocaron el tema de Héctor Vargas y sus comentarios sobre el clásico capitalino. En ese momento explotó la dinamita.



Diego le contestó a Vargas, quien aseguró que entre Olimpia y Motagua podrían llegar a un acuerdo para empatar.



“Escuché decir al técnico de los Verdes (Vargas) decir una falacia, se ve que no estuvo en Olimpia. Decir que Olimpia y Motagua van a arreglar un partido es una falacia totalmente, un chiste, no tiene memoria, no sabe lo que es un clásico porque al final ya se olvidó de su última etapa y se olvidó porque perdió en su última etapa”.



Motagua tendrá unos días de descanso antes de su siguiente encuentro ante el Platense el 16 de octubre en el Estadio Excélsior de Puerto Cortés.



“Estamos arriba y todavía nos quedan muchas fechas, no hemos tenido el plantel completo por la continuidad de partidos y en este último sentimos el desgaste que es algo natural, pero bueno, el calendario está así y creo que lo hemos hecho de buena manera en los dos torneos independientemente de la posición, estamos a dos puntos del primer lugar y en seminales de Concacaf a pesar de las lesiones y con dos jugadores fracturados, estamos haciendo dos buenos torneos”, comentó Diego.

Pese a estar en el tercer lugar, Motagua no pierde el objetivo que es ser puntero del campeonato.



“La clave es ganar, la pregunta es ¿cómo? y bueno, tenemos que trabajar en eso, estar atentos para tomar buenas decisiones, analizar bien al rival y tratar de potenciar las virtudes que tenemos. Seguir haciendo nuestro juego”, señaló.



La Barbie siente que es el momento de presionar el acelerador porque se viene la etapa decisiva del torneo. “Esperamos hacerlo, esa es la idea, acelerar al final, llegar de la mejor manera a la parte crucial del torneo, casi todos los campeonatos lo hemos logrado, esperamos que este no sea la excepción”, comentó.