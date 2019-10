EEUU: Alumna negra pone al descubierto chat racista entre adolescentes

Cenayia Edwards dio un discurso en su comunidad para crear conciencia sobre la necesidad de parar el racismo en los centros educativos. Foto: Cortesía The News & Observer

CAROLINA DEL NORTE, ESTADOS UNIDOS.- Una adolescente negra que estudia en una secundaria en Carolina del Norte puso al descubierto un chat racista entre otros alumnos, luego de hacerse pasar por una persona blanca e infiltrarse en él, pero se desconoce si todos los participantes han sido amonestados.



Cenayia Edwards reveló las conversaciones llenas de insultos en las que se hablaba de asesinar a los negros y restablecer la esclavitud. En las conversaciones participaron dos estudiantes de la secundaria East Wake, donde Edwards estudia, y otros cinco alumnos de la secundaria Corinth Holders, del condado de Johnston.



La adolescente y su familia aseveraron que el director de la secundaria East Wake, Stacey Alston, les dijo que no castigaría a nadie, de acuerdo con el diario The News & Observer.



La adolescente de 14 años explicó que amigos blancos suyos le comentaron sobre el chat a finales de septiembre, por lo que ella adoptó la identidad de una persona blanca a fin de sumarse a las conversaciones privadas.



"Fue cuestión de pedir que me agregaran al grupo porque quería ver de qué hablaban", afirmó la menor de edad a la televisora WTVD-TV. "Quería tener pruebas de que conversaban sobre esto".

Edwards usó un rostro blanco como su avatar en redes sociales y en poco tiempo tuvo acceso a mensajes sobre deseos de disparar contra niños negros, violencia racista en general y si uno de los participantes debería usar el nombre de "Asesino de Negros".



Cecelia Edwards, madre de Cenayia, comentó que su hija interrumpió el chat y fue agredida verbalmente. Una persona respondió a la confrontación con un meme de un pingüino policía e insultando a Edwards.

Cecelia Edwards sostuvo que la escuela les informó que una investigación determinó que no hubo violaciones a la política del distrito escolar. Al menos algunos de los mensajes en el chat fueron enviados por estudiantes que en ese momento se hallaban en clases, ya que se menciona a un maestro que se está enojando. La familia de Edwards desea que los estudiantes al menos reciban una suspensión y sean obligados a someterse a terapias.

Funcionarios de la escuela East Wake dijeron el jueves que las leyes federales sobre la privacidad de los estudiantes les impiden revelar si fueron tomadas medidas disciplinares.