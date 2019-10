De varios disparos matan a hombre en el parque central de La Ceiba

LA CEIBA, HONDURAS.- Un hombre fue asesinado este jueves en el parque central de La Ceiba, zona atlántica de Honduras.



La víctima fue identificada como Joel Yadel Hernández, de 24 años, quien era originario de Bonito Oriental, en el departamento de Colón.



De acuerdo con testigos que estaban en la zona, el hombre fue asesinado por un individuo que le disparó en varias ocasiones, posteriormente huyó.



La víctima se dedicaba a cuidar vehículos en los alrededores del parque.

VEA TAMBIÉN: FOTOS: Así quedó la escena del conductor de bus asesinado en Comayagüela



En el lugar estaba la pareja del joven, quien pedía justicia ante el crimen.



"Me le quitaron la vida. Me lo habían amenazado y me lo mandaban a robar. Ya me lo habían querido matar", dijo la mujer entre lágrimas.

Miembros de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizaban patrullajes en la zona para encontrar al responsable del crimen.

LEA: Alcalde de Güinope sufre atentado cuando se conducía en su carro