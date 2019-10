El actor solicitó no ser incluido en las nominaciones al Oscar. Foto: Cortesía Instagram.

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Robert Downer Jr. rechazó ser nominado al Oscar como Mejor Actor por su papel como Tony Stark en Avengers.



De acuerdo con el diario The Hollywood Reporter, él mismo fue quien solicitó a Disney no incluirlo en la cartera de nominaciones rumbo a los próximos premios Oscar. No se sabe cuáles son las razones de su petición.

Hace unos meses el actor se despidió de la interpretación que hizo durante varios años, una de las más largas de su carrera.



Disney presentó las nominaciones por las que apuesta y el actor no aparece en el listado, pero la Academia podría considerar incluir al actor en la categoría.



La empresa apostará con ‘Avengers: Endgame’, en las categorías de Mejor Película, Mejor Director y Mejor Adaptación, entre otras más.

