Explicado de forma sencilla, todo sobre el juicio contra Tony Hernández

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Tony Hernández, hermano del actual presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, está siendo juzgado en Nueva York por narcotráfico. Sin embargo, su caso ha generado atención en Honduras porque fiscales estadounidenses han acusado durante el juicio y los meses previos al presidente Orlando Hernández de aceptar sobornos por parte de traficantes de drogas con el objetivo de impulsar las campañas electorales de éste y obtener votos.

A continuación, un vistazo de quiénes son los hermanos Hernández, qué ocurre en el juicio y por qué ha provocado que los hondureños tengan sus ojos puestos en una corte del sur de Manhattan.

¿Quién es Tony Hernández?

Tony Hernández es un hondureño de 41 años nacido en Lempira, al occidente de Honduras. Medios hondureños aseguran que es uno de 17 hermanos, entre ellos el presidente actual del país desde el 2014, Juan Orlando Hernández. Tony se licenció en derecho y también fue dueño de un restaurante en Gracias, Lempira.

En el 2013 logró ser diputado suplente en el Congreso de su país y desde el 2014 al 2018 fue diputado.

El año pasado, agentes de la agencia antidroga estadounidense le arrestaron en el aeropuerto de Miami, donde se encontraba de viaje. Desde entonces está preso.

¿De qué está acusado Tony Hernández?

Las autoridades estadounidenses acusan a Tony Hernández de cuatro cargos que se resumen en el tráfico de cocaína, posesión de armas y mentir a las autoridades estadounidenses. Hernández está siendo enjuiciado en Estados Unidos porque la cocaína que traficaba supuestamente iba dirigida a ese país.



El 2 de octubre arrancó su juicio en la corte federal del distrito sur de Nueva York y desde entonces fiscales y testigos han abierto una ventana al sucio mundo de la droga y sus lazos a altos funcionarios hondureños.



Fiscales y testigos han dicho que durante más de una década Tony Hernández se codeó con importantes narcotraficantes, incluido Joaquín “El Chapo” Guzmán. Se reunía con ellos a menudo en fincas, cargando una pistola y recibía miles de dólares de ellos a cambio de ofrecerles información sobre retenes, investigaciones y operaciones policiales. Los fiscales y testigos también han dicho que Tony Hernández también producía su propia cocaína y la vendía tras estampar sus iniciales, T. H., en ella. De momento en el juicio han resurgido dos asesinatos de los que se ha dicho que Tony Hernández estuvo involucrado.



Omar Malone y Michael Tein, abogados de Tony Hernández, aseguran que ningún testigo ha presentado hasta ahora pruebas que corroboren sus acusaciones contra Tony Hernández. Los abogados intentan demostrar que los testigos son criminales que mienten para obtener reducciones en sus propias sentencias.

¿Qué se ha dicho en el juicio sobre su hermano?

En el primer día de juicio ya surgió una noticia bomba: Fiscales dijeron que “El Chapo” dio personalmente un millón de dólares en sobornos en 2013 a Tony Hernández para que éste se los entregara al mandatario. Los detalles de ese supuesto pago los explicó un extraficante y exalcalde hondureño llamado Amílcar Alexander Ardón, quien dijo que “El Chapo” dio el dinero para financiar la campaña electoral a la presidencia de Orlando Hernández y asegurar así que, si éste ganaba las elecciones, no habría interferencias cuando su droga pasaba por Honduras hacia Guatemala.



Los sobornos hacia el presidente, sin embargo, se remontaban a varios años, aseguran fiscales y testigos.



A finales de 2009 o principios de 2010 Ardón dijo que habló por teléfono con el actual presidente Hernández y que éste le pidió a Ardón que sobornara a tres diputados del departamento de Copán, del Partido Nacional, para que votaran por él y así Hernández pudiera ser presidente del Congreso.



En el 2017, dijo Ardón, el actual presidente le pidió que sobornara a alcaldes en los departamentos de Copán y Lempira “porque en las encuestas tenía números bajos”. El testigo dijo que pagó medio millón de dólares en sobornos para el departamento de Lempira y más de un millón y medio de lempiras (unos 61.000 dólares) en Copán.

¿Qué ha respondido el presidente?

El mandatario ha negado repetidamente las acusaciones de los fiscales estadounidenses y los testigos del juicio en ruedas de prensa y Twitter. Ha asegurado que su lucha contra el narcotráfico facilitó el arresto y extradición de importantes narcotraficantes y que ahora éstos se vengan de él mintiendo en las cortes estadounidenses. Sobre Ardón, por ejemplo, dijo el martes que su testimonio es una “mentira”.



“Yo puse fin a su carrera política, eliminando su candidatura a la reelección”, dijo el presidente en un comunicado.

“Luego despedí a su hermano y cerré la oficina que éste dirigía. Ardón me odia por eso. Él no me iba a ayudar y la única ayuda que quise o esperé fue de gente que estuvo de acuerdo con mi promesa de luchar contra criminales y recuperar nuestro país de manos de los narcos”, agregó el mandatario.

¿En qué contexto se lleva a cabo este caso?

El presidente Hernández ha logrado mantener una cercana relación de trabajo con Estados Unidos a pesar del caso criminal de su hermano en Nueva York y a pesar de que su país está considerado una zona de tránsito en el tráfico de la cocaína, originada en Colombia y con destino final en Estados Unidos.



Hace dos semanas, el mandatario visitó Nueva York con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas y se reunió con el presidente Donald Trump, quien quiere frenar la llegada irregular de inmigrantes centroamericanos a su país.