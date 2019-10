Listado de zonas de Honduras donde habrá cortes de energía este jueves 10 de octubre

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Empresa Energía Honduras (EEH) anunció la suspensión del servicio energético varios barrios y colonias del territorio nacional.



Las regiones que estarán sin electricidad serán Choloma, San Pedro Sula, Omoa, Choluteca y Teupasenti, El Paraíso.



CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA (8:30 AM a 4:30 PM)

Colonia Río Blanco

Colonia Prieto

Colonia Santa Mónica

Colonia Las Mercedes

Colonia Fesitranh

Aldea El Zapotal

Villas Pedregal

Aldea El Retiro

Colonia Los Pinos

Altos de Sula

Colonia Veracruz

Río Blanco

Zip Victoria



OMOA, CORTÉS (8:30 AM a 4:00 PM)

Barrio San Antonio

Camino Nuevo

Generadora El Reto Los Laureles



CHOLUTECA (8:30 AM a 4:00 PM)

Colonia Inez Carranza

La Lucha

San José de las Conchas

El Ojochal

Boca del Río Viejo

Lajero Blanco

Las Joyadas

Aldea Las Delicias

La Lujosa

Aldea La Escondida

Aldea El Chaparro

Aldea Los Llantos

Colonia Vista Hermosa

Piedra de Agua

Chacalito

El Portón

Santa Cruz

San Isidro

Buena Vista

Aldea El Chapetón

San Cristóbal

Aldea El Cerro

Los Mangles

Aldea El Jiote

Playa Punta Ratón

Monjarás

Pueblo Nuevo

Cedeño

El Botadero

El Ojochal

Aldea El Venado

Guapinol

Los Puentes

Barrio La Reserva

Colonia Boca del Río Viejo

Los Delgaditos

Camaronera



TEUPASENTÍ, EL PARAÍSO (8:30 AM a 4:30 PM)

Restaurante La Casona

Colonia Los Pinares

Aldea El Encanto

Aldea El Arenal

Ciudad de Jacaleapa

Aldea La Chorrera

Río Azul

El Tablón

El Barro

Ciudad de Potrerillos

Las Flores

Las Cortinas

San Isidro

La Toyosa

La Unión

El Rodeo

Los Almendros

San Lorenzo

Las Delicias

El Pataste

Las Majadas

Plan Largo

La Cueva

El Olingo

Corralito

Cebadilla

La Aguja

Buenos Aires

El Ocotal.