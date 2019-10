Nacionalistas se movilizan en apoyo a JOH tras señalamientos en juicio contra Tony Hernández

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con una nutrida marcha los nacionalistas se pronunciaron la tarde de este miércoles en apoyo al mandatario Juan Orlando Hernández, luego de los constantes señalamientos de los que ha sido objeto en el juicio que se libra contra su hermano Juan Antonio Hernández en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.



La movilización fue convocada bajo el lema "Únete a la gran marcha fuerza azul" la cual partió desde las inmediaciones del bulevar Kuwait en Tegucigalpa y finalizó en las afueras de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM).

ADEMÁS: Las declaraciones más reveladoras de "El Rojo" en juicio contra Tony



Durante el evento los nacionalistas cargaron pancartas, banderas alusivas a su institución política, gritaron consignas como "¿Quién dijo miedo?", "Viva JOH", entre otras.

Los nacionalistas se movilizaron desde el bulevar Kuwait hasta las inmediaciones del bulevar Centroamérica. Foto: Cortesías





Por su parte, el mandatario Hernández agradeció el respaldo que le mostraron las bases del Partido Nacional y les prometió seguir gobernando "para que Honduras viva en paz y tranquilidad".

VEA TAMBIÉN: Las comprometedoras declaraciones de Alexander Ardón



Por otra parte, reafirmó su postura de que los señalamientos de los que ha sido objeto no son más que represalias hacia su gobierno, por parte de aquellos que han sido extraditados.



"Me dijeron que querían seguridad, paz, tranquilidad y yo asumí ese compromiso y les dije: yo Juan Orlando Hernández voy a hacer lo que tenga que hacer y eso es lo que he venido haciendo, sino no me habrían venido atacando desde mi primer período de gobierno.

VEA: Las frases del presidente Hernández ante el juicio de su hermano Tony



Por otra parte, el gobernante aprovechó para destacar "los logros" de su gobierno, como la creación de cárceles de máxima seguridad, la Ley de Alivio de deudas y los avances energéticos.



"Los quiero mucho cachurecos, extiendan sus brazos, quiero darles un abrazo cachureco" finalizó diciendo el mandatario hondureño.