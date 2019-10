"Chabelo" es hospitalizado y su esposa asegura que es inmortal

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor y comediante Xavier López Rodríguez, mejor conocido como "Chabelo", fue hospitalizado en las últimas horas y su esposa dijo de forma bromista que era "inmortal", para tranquilizar a sus seguidores.



“Antes me asustaba mucho, pero ahora ya no... está bien, está sano. Ya ves que los medios siempre dicen que es inmortal, pues yo creo que sí es inmortal mi viejo”, dijo Teresa Miranda, pareja del actor, en entrevista con la periodista María Luis Valdés.



El martes se especuló que "Chabelo", de 84 años, había sido hospitalizado por problemas del corazón.



“Yo estoy muy bien. Los que hacen chismes, muy mal. Con todo cariño les mando una trompetilla. #Yaparenle”, escribió el actor, sin dar mayor explicación.

En abril de 2019, el también llamado "amigo de todos los niños" fue hospitalizado por una cirugía programada.



En ese entonces "Chabelo" también escribió en sus redes sociales: "Que no les cuenten cuentos chinos, no estoy ni grave ni de emergencia, simplemente recuperándome de una operación programada. Me hubiera encantando estar con mis compañeros de #elcomplotmongol en la conferencia, ¡Gracias por preocuparse!".



El actor mexicano ha sido blanco de memes, debido a su larga trayectoria en la televisión y su aspecto que mantiene con el paso de los años.