¿Francia Raisa arrepentida de haber donado su riñón a Selena Gómez?  

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Dos años han pasado desde que Francia Raisa donó uno de sus riñones a su amiga Selena Gómez. Desde entonces no han parado los rumores sobre un supuesto distanciamiento entre las famosas actrices.



Sin embargo, esta semana la hondureña Francia Raisa dijo que no se arrepiente de haberlo hecho, lo que indica que la relación sigue.



“Se trató de una decisión que tomé basándome en mi fe... nosotras ya habíamos hablado de esa posibilidad antes. Al final acabó sucediendo por casualidad, pero al mismo tiempo yo no creo en las casualidades, creo que en realidad es la manera en que Dios quiere mantener el anonimato”, explicó a los medios de comunicación.

En su momento se dijo que Francia Raisa culpaba a Selena por las complicaciones que había experimentado tras la cirugía y que los padres de la cantante le habían respondido de mala manera recordándole que nadie la había obligado a ser la donante, pero esto fue desmentido por la actriz.



En otra entrevista, Francia aceptó que sintió miedo y arrepentimiento ya que no sabía a lo que se había metido.



Las amigas contaron que mientras Selena se recuperó rápidamente, Francia la pasó muy mal debido a que su cuerpo debía adaptarse a solo tener un riñón.



Francia dijo que “mis cicatrices cuentan mi historia” y que pese al miedo y sufrimiento, donar su riñón fue primordial pues significaba la vida o la muerte para Selena.